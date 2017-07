'Duitse autobouwers vormden jarenlang kartel'

De autoproducenten zouden al sinds de jaren negentig prijzen in hun voordeel manipuleren. Ze zouden onder meer verboden afspraken hebben gemaakt over het delen van kosten, technologieën, strategieën en uitstootnormen voor diesels. Volgens het magazine waren circa tweehonderd medewerkers van de bedrijven betrokken bij de verboden afspraken.

De journalisten van Der Spiegel baseren zich onder meer op een document van Volkswagen uit juli vorig jaar en een vergelijkbaar stuk van Daimler.

Nadat het bericht vrijdag naar buiten was gekomen, gingen de beurskoersen van de bedrijven meteen flink omlaag. Volkswagen, waarbij onder andere ook Audi hoort, zakte meer dan 4 procent in het rood. Daimler en BMW speelden rond de 3 procent kwijt.

De Duitse mededingingsautoriteit heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De autobouwers zelf en de toezichthouders in Brussel weigerden commentaar te geven.

'Dieselgate'

De auto-industrie kwam in 2015 erg in opspraak toen bleek dat Volkswagen op grote schaal had geknoeid met uitstootgegevens. Miljoenen dieselauto's bleken voorzien van sjoemeltechnologie om milieutesten te manipuleren. Volkswagen reserveerde al miljarden euro's voor de nasleep van het schandaal en er lopen nog tal van onderzoeken, ook naar de andere fabrikanten.

Vandaag nog maakte Volkswagen-dochter Audi bekend dat het 850.000 auto's gaat terugroepen voor een softwareupdate om hun uitstoot te verminderen. Enkele dagen geleden deed concurrent Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, een gelijkaardige aankondiging.