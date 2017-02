DEME schakelt versnelling hoger

Vierhonderd jobs wil DEME nog dit jaar ingevuld krijgen: 200 stafmedewerkers en 200 bemanningsleden. Dat is een gevolg van twee nieuwe scheepsorders, samen goed voor 500 miljoen euro. Die komen boven op het huidige investeringsprogramma van 500 miljoen euro voor zes schepen. Bernard: "De jongste drie jaar hebben wij onze oudste schepen verkocht of verschroot. Met deze operatie zullen we de jongste vloot uit de sector hebben, goed voor 110 schepen."

