Deliveroo biedt koeriers vernieuwd verzekeringspakket aan

De verzekering die Deliveroo aanbiedt, geldt voor alle landen waar het bedrijf actief is, klinkt het. 'De 35.000 koeriers in twaalf landen zullen gedekt zijn.'

Voor België werd een akkord afgesloten met Qover. 'Dit nieuwe product evenaart of overtreft het bestaande verzekeringspakket', klinkt het. Zo zullen medische kosten tot 7.500 euro gedekt zijn, in plaats van 5.000 euro, en verhoogt de tussenkomst bij ziekenhuisverblijf, tot 3.000 euro. Tot één uur na het uitloggen op de app blijft de verzekering van kracht.

De koeriers van Deliveroo werken sinds 1 februari als zelfstandige. Voorheen waren ze in loondienst via een coöperatieve organisatie. De beslissing, die eind vorig jaar werd aangekondigd, zorgde al voor sociaal protest. Dat protest is nog niet gaan liggen: de socialistische transportarbeidersbond BTB liet eind vorige maand weten opnieuw flyers te zullen uitdelen om het grote publiek bewust te maken van de problematiek. Ze wil ook opnieuw actie voeren aan het kantoorgebouw van Deliveroo in Elsene.

Het collectief van koeriers gaat op zijn beurt dinsdag demonstreren op het Poelaertplein in Brussel, om de twee koeriers die door de directie van Deliveroo voor de rechter zijn gedaagd, te steunen.