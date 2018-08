Delhaize lokt meer klanten

Dat het concern meer klanten wist te lokken is een gevolg van de voorgezette commerciële en operationele inspanningen. De omzet in ons land steeg met 1,9 procent naar 1,286 miljard euro. Ook de operationele winst groeide: van 32 naar 35 miljoen euro.

De winstmarge ging eveneens omhoog: van 2,6 naar 2,7 procent. De stijging van de winstgevendheid is een gevolg van synergiëen, maar hogere loonkosten deden daar een deel van teniet.

De hele groep Ahold Delhaize zag de omzet in het tweede kwartaal 3,7 procent dalen tot 15,5 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen staat er wel een plus (0,9 procent) in de tabellen.

Het Nederlands-Belgische fusieconcern - het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Delhaize en Bol.com - verdiende wel meer in dat tweede kwartaal, met een winst van 410 miljoen euro. Dat is een stijging met meer dan 15 procent.

"We deden het goed", aldus topman Frans Muller over het voorbije kwartaal.