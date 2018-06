De Croo wil vierde telecomspeler

Hij kijkt daarvoor naar de veiling van de mobiele frequenties van volgend jaar, waarbij een deel zou worden gereserveerd voor een nieuwe speler. Dat moet leiden tot meer concurrentie, meer datagebruik en lagere prijzen, aldus minister Alexander De Croo.

Proximus, Orange en Telenet zijn vandaag actief op de mobiele telecommarkt. Vicepremier De Croo wil dat daar binnen enkele jaren een vierde speler bijkomt. In het voorjaar van 2019 vindt een nieuwe spectrumveiling plaats. Naast de bestaande mobiele frequenties waarvan de licenties in maart 2021 aflopen, zullen ook nieuwe frequenties worden geveild, voornamelijk voor het gebruik van 5G vanaf 2020.

Minister De Croo wil die kans grijpen om een vierde mobiel netwerk toe te laten, door een gedeelte van het spectrum voor te behouden voor een nieuwkomer. 'België scoort vandaag bijzonder zwak in het gebruik van mobiele data. Tegelijk liggen de prijzen voor mobiele data bij ons een pak hoger dan in andere landen. Door ruimte te creëren voor een nieuw, vierde mobiel netwerk zorgen we voor extra investeringen, sterkere prijsconcurrentie en lagere prijzen voor de consument', legt minister De Croo uit.

Hij verwijst naar Frankrijk en Scandinavië, waar een vierde mobiele netwerkoperator heeft geleid tot lagere prijzen voor mobiele data en meer gebruik van mobiele data. Het is volgens minister De Croo nu of nooit. Het mobiele spectrum wordt immers geveild voor twintig jaar. Een nieuwe operator zou onmiddellijk kunnen starten met de bouw van een nieuw 5G-netwerk en andere operatoren stimuleren hetzelfde te doen. Bovendien zou het mogelijk zijn dat een vierde speler aan een redelijke prijs toegang krijgt tot kabel en glasvezel.

De vicepremier gelooft dat de veiling 700 miljoen euro kan opbrengen. De opbrengst gaat deels naar schuldafbouw en deels naar de gemeenschappen, aldus een mededeling van de minister. Het bericht staat woensdag ook in Het Laatste Nieuws.