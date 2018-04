Corinne Blachier-Poisson (Amgen): 'In België heeft farma tenminste een positief imago'

De Française Corinne Blachier-Poisson verliet een jaar geleden het hoofdkantoor van Amgen in Californië om algemeen directeur te worden van de Belgisch-Luxemburgse divisie van de biotechreus.

Die stap heeft de econome zich allerminst beklaagd, want onze gezondheidssector heeft haar aangenaam verrast. Ze rondt haar eerste jaar als algemeen directeur af met een verhuizing naar een ander gebouw in Brussel. "Om te zorgen dat mensen meer in teamverband werken", zegt Blachier-Poisson.

"Als de structuren te vast zitten, krijgen mensen de neiging vast te roesten", stelt Blachier-Poisson, die er een erezaak van maakt vrouwen te stimuleren in de bedrijfsorganisatie. Intussen wordt de bedrijfsstructuur aangepast aan de lancering begin 2019 van Amgens eerste biosimilars (goedkope alternatieven voor biotechnologische geneesmiddelen), waarvoor een extra businessunit wordt gecreëerd. "En dat allemaal terwijl de Belgische markt zo aan het veranderen is."

Hoe bedoelt u?

CORINNE BLACHIER-POISSON. "De Belgische markt heette vrij traditioneel te zijn, met artsen die autonoom over alles beslissen en volledige vrijheid hebben in hun voorschrijfgedrag. Maar dat is enorm aan het veranderen. Het Riziv speelt een almaar belangrijkere rol, de ziekenfondsen willen biosimilars stimuleren en patiënten willen een grotere stem in het debat hebben. Nieuwe technologie wordt hier ook veel meer gebruikt dan in andere landen. België heeft een heel goede reputatie. Terugbetaling is overal in Europa moeilijk geworden, maar niet hier, tenminste als het gaat om geneesmiddelen die een meerwaarde bieden."

U was eerder in Frankrijk directeur voor markttoegang van medicijnen. Is dat een voordeel?

BLACHIER-POISSON. "Het gebeurt zelden dat een algemeen directeur ervaring heeft met markttoegang van geneesmiddelen. Ik heb trouwens ook gewerkt aan de kant van de autoriteiten, voor het Franse geneesmiddelenagentschap. Ik heb dus altijd goed begrepen hoe de autoriteiten functioneren en hoe je met hen moet discussiëren. Daardoor heb ik een voorsprong op anderen die alleen marketing en verkoop hebben gedaan."

Hoe verhoudt de Franse markt zich tot de Belgische?

BLACHIER-POISSON. "In België wordt de timing veel strikter gevolgd. Het Riziv respecteert de onderhandelingen, waardoor wij ons kunnen houden aan de vooropgestelde lanceerdatum voor nieuwe producten, wat wij zeer sterk waarderen. Bovendien is het imago van de farma-industrie hier tenminste positief. In andere landen is dat imago vaak erg negatief, door schandalen. Hier staat farma voor een strategische industriële sector met veel banen, onderzoek en export. In veel Europese landen zijn de relaties met de overheid ook uiterst moeilijk. Soms blijkt het zelfs onmogelijk hen te ontmoeten. Hier kan dat vlot."

Driekwart van uw werknemers is vrouwelijk.

BLACHIER-POISSON. "De farma-industrie heeft altijd al veel vrouwen gerekruteerd. Wat wel uitzonderlijk is, is dat mijn directiecomité van tien personen hier in België op een bepaald moment 100 procent vrouwelijk was. Intussen heb ik toch een man aangeworven. Hij slaagt erin te overleven ( lacht). Midden april start een tweede mannelijke collega. Nu, als je in mijn positie zit, is het belangrijk vrouwen te helpen zich te ontwikkelen. Vrouwen hebben namelijk vaak de neiging te wachten tot ze worden gevraagd."