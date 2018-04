Christina Foerster (CEO Brussels Airlines): 'Aantal banen zal toenemen in Brussel'

De winstgevendheid van Brussels Airlines verbeteren. Dat is de eerste prioriteit van Christina Foerster, die sinds 1 april aan het hoofd staat van de luchtvaartmaatschappij.

"Ik wil Brussels Airlines inzake performantie en winstgevendheid naar een hoger niveau brengen", zei de Duitse tijdens een persontmoeting in Zaventem.

Brussels Airlines was vorig jaar voor het derde jaar op rij winstgevend, maar het had een overschot van amper 3,57 miljoen euro. Het langeafstandsnetwerk is rendabel, maar op de Europese vluchten lijdt de luchtvaartmaatschappij verlies. En daar moet verandering in komen, vindt Foerster, die deze week voor het eerst als CEO met de pers sprak.

"Je kunt alleen overleven als luchtvaartmaatschappij als al je onderdelen winst maken", stelde ze. Mogelijk lukt dat dit jaar al, want het Europese netwerk is volgens Foerster goed op weg om uit het rood te kruipen. Maar zelfs als dat lukt, zijn nog extra inspanningen nodig. Daarvoor kijkt Foerster onder meer naar nieuwe, betalende diensten voor klanten.

Hogere ticketprijzen zijn niet echt een optie, rekening houdend met de felle concurrentie op Brussels Airport met lowcostspelers als Ryanair en easyJet.

Daarnaast zijn er intern mogelijkheden om efficiënter te worden en dus kosten te besparen. "Brussels Airlines komt uit een periode van sterke groei," aldus Foerster. "We moeten nu even de tijd nemen om ons af te vragen of we nog de juiste dingen doen op de juiste manier." Dat betekent niet dat er jobs zullen verdwijnen.

"We willen groeien", aldus de nieuwe CEO. "Dus niet hetzelfde doen met minder mensen, maar meer doen met evenveel of meer werknemers. We geloven dat het aantal banen zal toenemen in Brussel", benadrukte ze.

Wat de integratie van Brussels Airlines en Eurowings betreft, riep Foerster op om beide maatschappijen niet steeds tegen elkaar uit te spelen.

"De pan-Europese ambitie geldt niet voor Eurowings versus Brussels Airlines, maar voor de Eurowings Group, en daar maakt BrusselsAirlines deel van uit", verduidelijkte ze.