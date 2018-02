CEO Gustin moet vertrekken bij Brussels Airlines

Verschillende media hadden de voorbije dagen al gemeld dat de posities van CEO Bernard Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker onder druk stonden. Maandagmiddag werd dat vermoeden bevestigd. Beide toplui moeten eind maart vertrekken.

Christina Foerster, de huidige commercieel directeur, wordt vanaf 1 april de nieuwe CEO van Brussels Airlines. Foerster werkt sinds 2002 voor Lufthansa. Ze staat sinds 1 oktober 2016 aan het hoofd van de commerciële departementen van Brussels Airlines.

Bernard Gustin verdedigde het huidige model van Brussels Airlines, waarbij goedkopere Europese vluchten gecombineerd worden met langeafstandsvluchten naar onder meer Afrika.

Lufthansa, sinds vorig jaar voor 100 procent eigenaar van Brussels Airlines, wil de Belgische maatschappij echter inpassen in zijn lowcostproject Eurowings. Die tegengestelde visie heeft uiteindelijk tot het ontslag van Gustin geleid, bleek maandag tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

De speculatie over de toekomst van Brussels Airlines en zijn 3500 werknemers ging vandaag - maandag - naar een hoogtepunt. In Frankfurt vergaderde om 13 uur de raad van bestuur over de toekomstplannen. Om 17 uur volgde een bijzondere ondernemingsraad.

In de negenkoppige raad zitten vijf Lufthansa-mensen (onder wie CEO Carsten Spohr) en vier Belgische bestuurders van de vorige aandeelhouders.