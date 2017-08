Boetes voor bedrijven die 50-plussers betaald thuis houden

De federale regering heeft een maatregel aangenomen waardoor ondernemingen een 'activeringspremie', zeg maar een boete, moeten betalen op het loon van de betrokken werknemers. Dat meldt De Tijd donderdag.

De jongste tijd kwamen almaar meer bedrijven, waaronder de bank ING en de Nationale Bank, in het nieuws door hun beslissing om een deel van hun 50-plussers thuis te laten zitten terwijl ze een deel van hun loon krijgen uitbetaald. Ondernemingen kiezen voor die oplossing omdat de regels voor het traditionele brugpensioen te strikt zijn geworden.

Een boete moet vermijden dat die regeling, die het brugpensioen 2.0 wordt genoemd, de nieuwe norm wordt. De bijdrage die het bedrijf aan de overheid moet betalen, hangt af van de leeftijd waarop het zijn werknemers thuis zet.

'De regering is van mening dat het ongepast is oudere werknemers aan de kant te zetten, terwijl we van alle werknemers net verwachten dat ze langer werken. Het getuigt ook van weinig respect voor de ervaring en de talenten van die werknemers', zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

De maatregel moet in eerste instantie een afschrikkend effect hebben. De regering hoopt dat bedrijven door de boete naar andere oplossingen zullen zoeken, zoals het aanbieden van een opleiding.