BNP Paribas verhoogt dividend met bijna 12 procent

BNP Paribas sloot 2017 af met bijna 7,8 miljard euro winst. Het gaat om een stijging met 0,7 procent. De grootbank zegt dat alle delen van de bank hun steentje bijdroegen, maar de lange rente en de marktomstandigheden stonden op de rem. De omzet van de bank daalde 0,6 procent tot 43,2 miljard euro. De winst in het vierde kwartaal klokte af op 1,43 miljard euro, in lijn met wat analisten voorspeld hadden.

De bank keert nu dus meer winst uit. Aangezien de Belgische staat een belang heeft van 7,7 procent of zowat 96,55 miljoen aandelen, kan de overheid rekenen op een brutodividend van ruim 291 miljoen euro. België werd met de redding van Fortis door de Franse bank ten tijde van de financiële crisis aandeelhouder van BNP Paribas. De staat verkocht reeds een deel van dat belang, net als de participatie in de Belgische dochter dat ze rechtstreeks bezat.

Omwille van die verkoop, vorig jaar in mei, van een kwart van het belang in BNP Paribas, dalen wel de dividendinkomsten voor de staatskas. Een jaar geleden was er 2,7 euro dividend, wat toen zowat 345 miljoen euro in het laatje bracht. De staat had toen nog 10,3 procent in handen. De verkoop leverde 2 miljard euro (inclusief het dividend in 2016) op.

De resultaten van BNP Paribas Fortis volgen op 9 maart.