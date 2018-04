BEyond helpt tien Belgische groeibedrijven om een wereldtopper te worden

Donderdag maakte Pulse Foundation bekend welke tien Belgische start-ups het koppelt aan ervaren ondernemers als onderdeel van zijn nieuwe BEyond Excellence in Entrepreneurship-programma. De bedoeling is jonge Belgische bedrijven te helpen uitgroeien tot de Solvays of Soudals van morgen.