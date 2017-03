Bernard Gilliot nieuwe voorzitter VBO en Groep van Tien

Gilliot is executive vice-president bij het ingenieursbedrijf Tractebel. Gilliot zal de komende drie jaar het VBO leiden. Hij werkt sinds 1980 bij Tractebel, dat onderdeel is van de Franse energiegroep Engie. Hij leidde onder meer de afdeling in Thailand en klom doorheen de jaren op in de hiërarchie. Hij is er ondertussen executive vice-president.

Hij is sinds 2009 ook voorzitter van de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en consultancybureaus (ORI), een bedrijfsfederatie die deel uitmaakt van de raad van bestuur van het VBO. Sinds 2014 is Gilliot ook lid van het strategisch comité van het VBO. Hij heeft voorts verschillende bestuursmandaten bij zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen.

Eens hij VBO-voorzitter is, zal Gilliot ook de Groep van Tien voorzitten, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners in België.

Bernard Gilliot is getrouwd en vader van drie kinderen.