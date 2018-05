Belgische slachthuizen zien zwarte sneeuw

De Belgische slachthuizen kwamen de voorbije maanden doorgaans alleen maar met schandalen in het nieuws. Maar hoe oogt het financieel-economische plaatje van de sector? Om dat te weten, bekeken we de balansen van de bedrijven, want het wereldje houdt de kiezen het liefst op elkaar geklemd. De analyse oogt niet fraai: overcapaciteit, vaak amateurisme, en weinig riante cijfers.