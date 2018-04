Belfius-CEO acht beursgang voor de zomer onhaalbaar

Dat zegt hij donderdag in De Tijd. Belfius had gehoopt dat de federale regering begin maart al het licht op groen zou zetten, maar dat gebeurde niet, waardoor de bank zich onvoldoende zou kunnen voorbereiden.

De beursgang van Belfius was eigenlijk gepland voor juni, maar loopt vertraging op door de politieke koppeling aan het Arco-dossier. CD&V wil pas zijn fiat geven als de federale regering een regeling heeft uitgewerkt voor de 800.000 Arco-coöperanten. 'Ik begrijp perfect de problematiek in de regering, die een oplossing wil voor Arco. Dat is normaal', zegt Raisière aan De Tijd.

Maar omdat de regering het licht niet zoals gehoopt begin maart op groen zette, is de beursgang de facto niet meer mogelijk voor de zomer, klinkt het. 'Dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar die van het hele directiecomité.' De bank zegt tijd nodig te hebben om het prospectus op punt te stellen, potentiële beleggers te informeren en roadshows te organiseren. 'Het wordt redelijkerwijze onhaalbaar', zegt de Belfius-topman.

De waarschuwing van Raisière valt niet bij iedereen in de Wetstraat in goede aarde. Eén regeringsbron spreekt van 'aanhoudende druk die stilaan op chantage begint te lijken'. 'Elk speelt zijn rol. Het is een staatsbank, dat betekent dat de overheid beslist.'

De bron acht de beursgang voor de zomer wel nog haalbaar, maar mocht het na augustus zijn, 'verandert dat in de feiten weinig'.

Open VLD en N-VA: 'Wel beursgang, ook zonder oplossing voor Arco'

In de studio van Radio 1 gaven Kamerleden Luk Van Biesen (Open VLD) en Johan Klaps (N-VA) te kennen dat een beursgang wel mogelijk moet zijn, ook zonder oplossing voor het Arco-dossier.

'Er staat in het regeerakkoord dat we de financiële participaties op een verstandige manier te gelde willen maken. Het moment is nu aangebroken om een stukje van Belfius te valoriseren. We moeten dat nu gewoon doen en stoppen met al die spelletjes', vindt Klaps.

Van Biesen wijst op 'het gunstig beursklimaat' en betreurd dat de twee dossiers 'gekoppeld zijn geraakt'.

Dat het snel tot een ontkoppeling zal komen, is twijfelachtig. vicepremier Kris Peeters en Wouter Beke hebben al verstaan dat 'de positie van CD&V en van de premier' nog altijd dezelfde is.