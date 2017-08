BASF wil fipronil niet meer als pesticide verkopen

De beslissing komt er uit eigen beweging en enkel uit economisch overwegingen, en heeft niets te maken met de onthullingen van de voorbije weken rond besmette eieren, benadrukt een woordvoerster woensdag.

Fipronil werd in 1987 door het Franse bedrijf Rhône-Poulenc ontwikkeld. BASF verwierf de rechten in 2003. De door het Duitse concern gemaakte fipronil wordt onder andere gebruikt in producten tegen mieren, kakkerlakken en termieten.

"De producten die zich op de markt bevinden, zijn ongevaarlijk voor mens en milieu zolang men zich strikt aan de gebruiksaanwijzing houdt", zegt de woordvoerster van het chemieconcern.

Het gebruik van fipronil op dieren die voedsel produceren, is verboden in de Europese Unie. Het mag wel gebruikt worden als geneesmiddel door dierenartsen (om bijvoorbeeld honden te beschermen tegen vlooien, luizen en teken), als insecticide en tot en met september in de landbouw ook als zaadbehandelingsmiddel.