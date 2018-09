Al 31.000 eerste aanwervingen met nulbijdrage

De nulbijdrage is een maatregel waarmee de regering extra jobs wil creëren. Het was één van de maatregelen in het kader van de tax shift. De regeling is in voege sinds 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2020. Volgens minster De Block zijn er via de nulbijdrage vooral jobs in de handel, de bouw en de horeca bijgekomen. Van deze 31.167 nieuwe jobs situeren er zich 16.244 in Vlaanderen, 9.699 in het Waals Gewest en 5.224 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samen met haar collega voor Middenstand Denis Ducarme (MR) lanceert De Block een campagne om de maatregel beter bekend te maken bij zelfstandigen en KMO's.