Air Belgium vliegt vanaf 30 april naar Hongkong

Meer dan een jaar geleden deed CEO Niky Terzakis zijn plannen voor Air Belgium voor het eerst uit de doeken in de media. De ambitie was toen nog om tegen de zomer van 2017 te kunnen vliegen. De opstart had uiteindelijk wat meer voeten in de aarde, en pas midden maart dit jaar haalde de maatschappij haar vlieglicentie (AOC) binnen. Intussen had Terzakis al bekendgemaakt dat Air Belgium vanuit Brussels South Charleroi Airport zou gaan vliegen, met als eerste bestemming Hongkong.

Nu blijkt dat die verbinding op 30 april voor het eerst zal worden uitgevoerd. De vluchten vertrekken op maandag, woensdag, donderdag en zondag om 14.00 uur op de luchthaven van Charleroi. Ze landen de ochtend nadien, om 7.30 uur, op Hongkong International Airport. De terugvluchten worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag rond 18.30 uur op Charleroi verwacht. De maatschappij, die momenteel beschikt over twee Airbus A340-vliegtuigen, start dinsdag de ticketverkoop op. Ze belooft tickets vanaf 449 euro voor een heen- en terugvlucht.

Air Belgium is niet de enige maatschappij die vliegt tussen België en Hongkong. Cathay Pacific startte een week geleden met vluchten op Brussels Airport, ook vier keer per week. Deze maatschappij biedt op haar website tickets aan vanaf 620 euro voor een retour. In totaal zullen er tijdens het zomerseizoen zelfs achttien verbindingen per week plaatsvinden tussen België en China. Luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines vliegt vanuit Zaventem op Peking (vijf keer per week), Shanghai (drie keer per week) en Shenzhen (twee keer per week).

Ook Air Belgium wil de komende maanden naar nog meer Chinese steden gaan vliegen. Daarvoor zouden er nog twee A340's aan de vloot worden toegevoegd. De maatschappij voerde overigens vorige week al haar allereerste commerciële vlucht uit. Het ging om een verbinding Amsterdam-Paramaribo in opdracht van Surinam Airways. Mogelijk volgen er nog dergelijke ad hocvluchten.