Agoria: 'Vierde operator kost overheid 200 tot 350 miljoen per jaar'

Het BIPT, de toezichthouder van de telecomsector, heeft nog maar net zijn studie over de opportuniteit van een vierde operator gepubliceerd, of de technologiefederatie Agoria gooit met banbliksems. Agoria, met de operatoren als lid, wijst op drie negatieve effecten van de komst van zo'n vierde operator.

1. Versnipperd spectrum is minder efficiënt

Als het spectrum over vier operatoren moet worden verdeeld, zou dat de maximale snelheid op de bestaande 4G-frequenties met ongeveer 17 procent verlagen. De handicap voor toekomstig spectrum zou zelfs "20 tot 25 procent" zijn, volgens Agoria. Minder spectrum per operator zou het ook moeilijker maken om een goede dekking te verzekeren, vooral in landelijke gebieden.

2. In markten met vier operatoren maken de operatoren minder winst

Dat leidt tot afvloeiingen van personeel en een lagere netwerkkwaliteit, meent Agoria. Frankrijk is hun voorbeeld. Voor België zou het effect "6000 tot 8000" directe en indirecte banen zijn, schat de technologiefederatie. Een vierde operator zou relatief weinig mensen tewerkstellen. Iliad, de recente nieuwkomer in Italië, heeft daar slechts 80 mensen in dienst, claimt Agoria. Bovendien dwingt het stijgende dataverbruik - 50 tot 70 procent per jaar in België - tot meer investeringen zonder dat operatoren, historisch gezien, daar meer omzet door maken.

3. Inkomsten van de staat zouden dalen

De inkomsten van de staat zouden met "200 tot 350 miljoen" euro per jaar dalen door lagere btw-inkomsten en belastingen, door minder sociale bijdragen wegens minder tewerkstelling en door lagere dividenden van Proximus. De eventueel hogere opbrengst van de spectrumveilingen zal dat niet compenseren, voorspelt Agoria.

Lagere prijzen slechts tijdelijk

Zelfs Agoria verwacht dat een vierde operator op korte termijn voor lagere prijzen zal zorgen. Hij kan goedkopere diensten aanbieden omdat hij een beperkte startinvestering zal moeten doen en maar 20 procent van de bevolking zal moeten dekken. Voor de rest krijgen zijn abonnees toegang tot de netwerken van de andere operatoren (nationale roaming).

Maar dat is een tijdelijk fenomeen. In landen met vier operatoren is er een sterke drang om te fuseren tot drie omdat de "businesscase voor een vierde operator uitdagend is". Lees: concurrentie met vier is nu eenmaal harder en minder rendabel dan met drie. Agoria verwijst onder meer naar de aangekondigde fusie tussen Tele2 en T-Mobile in Nederland.

'Belgische gebruikers zijn tevreden'

Ten slotte voert Agoria aan dat er geen behoefte is aan een vierde operator. De gebruikers zijn over het algemeen redelijk tevreden en België biedt de vierde snelste verbindingen in Europa voor consumentenuitgaven die lager zijn dan in Scandinavië, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Als de regering investeringen in 5G wil stimuleren, dan zijn daar andere middelen voor, vindt Agoria. Minder regulering en soepeler bouwvoorschriften voor antennesites, bijvoorbeeld.