Ageas koopt opnieuw eigen aandelen in

De Belgische verzekeringsgroep Ageas heeft in het tweede kwartaal 21 procent minder winst geboekt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. van 222,4 miljoen euro naar 176 miljoen euro. Dat is ook minder dan de 203 miljoen euro waar analisten op hadden gerekend. Wordt er rekening gehouden met de erfenis van voorganger Fortis, dan bedraagt de nettowinst 193,5 miljoen euro.

In België was er onder meer de impact van het slechte weer, met stormen in mei en juni die een impact hadden op Ageas van 11 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Het verzekeringsresultaat voor de eerste zes maanden bedroeg 475 miljoen euro, of een stijging met 7 procent.

Ageas meldt dat de groep een 'solide financiële positie' kent, wat tot de beslissing heeft geleid om de inkoop van eigen aandelen voort te zetten en een nieuwe programma van 200 miljoen euro op te starten.

Begin augustus heeft Ageas al het inkoopprogramma voor eigen aandelen afgerond dat op 9 augustus 2017 werd aangekondigd. Tussen 21 augustus 2017 en 3 augustus 2018 kocht Ageas 4.772.699 eigen aandelen in.. Dat stemt overeen met 200 miljoen euro , of 2,35 procent van het totale aantal uitstaande aandelen.

Ageas bezit op dit moment in totaal 3,29 procent van de eigen aandelen.