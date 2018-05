7.000 banen op de tocht bij Deutsche Bank

Deutsche Bank meldt donderdag kort voor het begin van de algemene vergadering dat het aantal werknemers van 97.000 teruggebracht wordt tot 90.000

Er worden over heel de wereld jobs geschrapt, en bij alle activiteiten. Vooral de handelsactiviteiten van de bank worden zwaar getroffen. Daar wordt een kwart van de banen geschrapt in het kader van een grote herstructurering. De vermindering van het aantal werknemers is al aan de gang, klinkt het in een persbericht.

De bank wil in 2019 de aangepaste kosten verlagen tot 22 miljard euro, 1 miljard minder dan dit jaar. Topman Sewing had vorige maand bij de voorstelling van de kwartaalresultaten al drastische ingrepen aangekondigd bij het investeringsbankieren, en gesteld dat de bank zich meer wil concentreren op Europese klanten. De aanwezigheid in Azië en de Verenigde Staten moet behoorlijk worden teruggebracht, klonk het toen.

"We blijven geëngageerd tegenover onze zaken- en investeringsbank en onze internationale aanwezigheid, dat verandert niet", verduidelijkt CEO Christian Sewing in een persbericht. "We moeten ons echter concentreren op wat we echt goed doen."

De bank tekende de afgelopen drie jaar verliezen op, en ook 2018 ging teleurstellend van start. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal dit jaar liefst 79 procent lager uit dan een jaar terug, op 120 miljoen euro. De baten slonken van 7,3 miljard euro tot iets minder dan 7 miljard euro.

Onder het bewind van Sewings voorganger John Cryan sneuvelden bij Deutsche Bank al ongeveer 1.500 banen. Volgens analist van Bankhaus Lampe, Neil Smith, neemt Deutsche Bank een risico door bij de besparingen te focussen op de effectenactiviteiten om te besparen.

"Dat is een zeer gevoelige tak om de besparingen op te concentreren, aangezien die niet de gewenste kapitaalopbrengst heeft bereikt", zei hij aan Bloomberg. "Sewing moet vooral meteen de focus verleggen naar de kosten, waarmee Deutsche Bank vorig jaar heeft teleurgesteld."