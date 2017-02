Trumpvrees houdt aan

Een aantal tegenvallende resultaten van Amerikaanse multinationals, waaronder Exxon Mobil en UPS, zette de toon. Ook de daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen woog op het sentiment. Vooral het vertrouwen in de vooruitzichten voor de volgende zes maanden daalde fors, wat wordt verklaard als trumpvrees. De dollar verzwakte, nadat Peter Navarro zich liet ontvallen dat de euro zwaar ondergewaardeerd is. Navarro is een topadviseur van Trump die bekendstaat om zijn protectionistische visie.

...