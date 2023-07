Ask an expat: Ilse De Cleene verdeelt Belgisch design in Toronto, wij verdelen haar insidertips

In 2011 verhuisde Ilse De Cleene naar Toronto voor de baan van haar man, die countrymanager werd voor Expedia, een globaal reisagentschap. Ze zouden er drie jaar blijven en dan verhuizen naar een ander deel van de wereld. Twaalf jaar later zijn Ilse en haar gezin goed gesetteld in Oakville, op een halfuur van Toronto en ze gaan nog niet weg. We spreken af in haar showroom, het Belgian Design Experience Centre, niet ver van Toronto Pearson Airport. “Canada is een prachtig land en de mensen zijn hier zeer relaxed, “aldus Ilse. Van opleiding is ze psychologe en in België werkte ze als districtmanager voor modeketens als Hij Mannenmode – nu WE Fashion – en Etam, waarvoor ze winkels opstartte.

In Toronto vond ze een baan in het Belgische consulaat maar toen dat naar Montreal verhuisde, was het tijd voor iets anders. “Ik ben altijd ondernemend geweest en sales zit me echt in het bloed”, vertelt ze over de oprichting van IDC Home, haar zaak die Belgische designmeubelen – indoor en outdoor – op de markt brengt in Canada. “Toen ik ons huis wilde inrichten, verbaasde het mij dat je zo hier weinig kwaliteitsmeubels vond. Veel mooie huizen, maar zo weinig knappe meubels. Op die manier is het idee voor een start-up gegroeid.” Maar Ilse De Cleene doet geen half werk. Eerst ging ze weer studeren en haalde een certificaat Visual Design and Interior Decorating aan Sheridan College in Toronto. “Ik wilde de taal kunnen spreken van de architecten en interieurontwerpers met wie ik samenwerk.”

Most promising start-up

Ze diende het businessidee voor IDC Home in bij wat je kunt vergelijken met een Canadese Voka en werd uitgekozen voor een maandenlange training en begeleiding. Aan het eind van het traject kreeg IDC Home het label ‘most promising start-up’. “Dat was een opsteker. Ik ben dan in 2017 van start gegaan. We verkopen niet alleen, maar zorgen ook voor de logistiek en de administratie die bij import hoort. Als een architect of een projectontwikkelaar bij ons bestelt, brengen wij alles ter plaatse. Het loopt ook goed omdat ik in mijn vorige baan een diplomatiek netwerk kon uitbouwen en omdat ik steun krijg van Flanders Investment and Trade (FIT). Het helpt eveneens als je man een ervaren consultant is.”

Voor Ilse De Cleene is het de droomjob die ze zelf creëerde. Liefst zou ze van de daken schreeuwen hoe sterk Belgisch design wel is en ze wil de importcijfers serieus opkrikken. “Vlamingen zijn vaak te bescheiden en te stroef. Ik ben jaloers als ik zie hoe Canadezen zichzelf verkopen. Canada is een handelsmerk op zich, de hele wereld kan er zich iets bij voorstellen. Er is werk aan de winkel, maar ik ben zeker dat we de positie van onze Vlaamse topmerken op de Canadese markt kunnen verstevigen. Onze omzet gaat elk jaar omhoog en dat is bemoedigend.”

De Cleene, die ondertussen ook Canadese is, vindt het in haar baan een troef dat ze beide markten en culturen kent. “Toen we hier als expats aankwamen, kregen we begeleiding, iemand die de huizenmarkt kende, iemand die een school hielp zoeken en ook een culturele manager. Ik dacht, komaan, die laatste hebben we niet nodig. We spreken allemaal Engels, Canada is een westers land. Het bleek uiteindelijk zeer nuttig.”

Zachtaardig en ontspannen

Verschillen zijn er inderdaad. Ilse werkt zeer graag met Canadezen en heeft veel Canadese vrienden. Ze zijn zachtaardig en ontspannen, al kan het moeilijk zijn hen te doorgronden. En ergens blijven plakken, dat kennen ze niet. “Ik heb echt moeten wennen aan het idee dat een etentje met vrienden hier pakweg van 6 tot 10 ‘s avonds doorgaat. Als we met onze Vlaamse expatgroep in Toronto uit eten gaan, sluiten we gegarandeerd het restaurant. Zo eens tot een stuk in de nacht gaan stappen met vrienden, dat mis ik.”

Wonen in de buurt van Toronto heeft anders wel veel voordelen. Een grootstad – zowat 2,8 miljoen inwoners en dat cijfer stijgt snel – met een uitgebreid aanbod aan cultuur en natuur, dat brengt een hoge kwaliteit van leven.

Toronto is bovendien een erg diverse stad: de helft van haar inwoners is niet in Canada geboren. “Mensen van elke origine, elke kleur en elke geloofsgemeenschap leven goed samen. Dat vind ik fantastisch. Onze vrienden hier hebben allemaal verschillende achtergronden. Zo waren we vorige week uitgenodigd op een Caribisch feestje, zeer fijn.”

In Toronto vind je een levendige restaurantscene en veel terrasjes. “Je moet niet op een vliegtuig stappen om de wereld rond te reizen. Zin in authentiek Italiaans? Dan ga je naar Little Italy. Zo is er een aanbod voor elke keuken.” Ilse De Cleene laat bezoekers ‘s avonds graag de stad zien. “Al die lichtjes en de indrukwekkende architectuur. Mooi. Ik neem ook graag de ferry naar een van de Toronto Islands waar ik dan ga fietsen op de boardwalk en geniet van het uitzicht op de skyline van de stad.”

De Toronto-lijst van Ilse De Cleene ETEN ETEN ALO 163 Spadina Avenue www.alorestaurant.com Een Frans upscalerestaurant met een Michelinster, gelegen in een prachtig historisch gebouw in downtown Toronto. SUSHI YA JAPAN 621 Dixon Rd, Etobicoke www.sushiyajapan.com “We reisden enkele jaren geleden door Japan en we hebben er mooie herinneringen aan. Als we bij Sushi Ya Japan eten, wanen we ons weer daar.” PAI, NORTHERN THAI KITCHEN 18 Duncan Street (maar er zijn verschillende locaties in Toronto) www.paitoronto.com Authentieke Thaise keuken tegen een zachte prijs. Chef Nuit Regular won verschillende awards voor haar kookboek Kiin: recipes and stories from Northern Thailand. MAEZO INDIAN CUISINE 250 Dundas Street West #102 www.maezotoronto.com “In ons gezin zijn we allemaal dol op de Indiase keuken. En Maezo is onze favoriet.” ENOTECA SOCIALE 1288 Dundas Street West www.sociale.ca/enoteca-sociale Upscale Italiaans restaurant met een focus op de keuken van Rome en omstreken. DRINKEN DRINKEN BIER MARKT 58 The Esplanade www.thebiermarkt.com Aan brouwerijen geen gebrek in Toronto. Bier Markt is een keten van Noord-Amerikaanse bier hauses, met Europese roots en bier. Luidruchtig en gezellig. CULTUUR ROYAL ONTARIO MUSEUM (ROM) 100 Queen’s Park www.rom.on.ca Het ROM is een van de toonaangevende musea in Noord-Amerika. Dit kunst- en natuurhistorisch museum werd opgericht in 1914 en is het grootste museum in Canada. Het historische gebouw kreeg in 2007 een opvallende moderne annex van architect Daniel Libeskind. ART GALLERY OF ONTARIO (AGO) 317 Dundas Street West www.ago.ca Indrukwekkend kunstmuseum waar je zo een dag zoet bent. Het Ago en onderging in de geschiedenis al heel wat uitbreidingen. De laatste grote werken gebeurden in 2008 onder leiding van architect Frank Gehry. Prachtige tuin ook! CASA LOMA 1 Austin Terrace www.casaloma.ca Uitzinnig kasteel met mooie tuinen in midtown Toronto. Het werd in 1914 gebouwd – in een soort gotische revival stijl – voor een rijke financier en filantroop, nu is het van de stad en een toeristische attractie. McMICHAEL 10365 Islington Ave. Kleinburg, Ontario www.mcmichael.com Gegroeid uit een privécollectie van de jaren vijftig, is de McMichael Canadian Art Collection de grootste publieke kunstgalerij met alleen Canadese en inheemse (indigenous) kunst. Op een vijftigtal kilometer van downtown Toronto. DOEN DOEN HOCKEY HALL OF FAME Brookfield Place, 30 Yonge Street www.hhof.com Canada is het ijshockeyland bij uitstek In de Hockey Hall of Fame zijn er niet alleen expo’s van memorabilia, je kunt er ook vintage wedstrijden op video bekijken of jezelf testen als hockey-commentator. CN TOWER 290 Bremner Blvd. www.cntower.ca Iconisch onderdeel van de Toronto-skyline is de meer dan 500 meter hoge CN Tower. Je kunt er naar boven voor een panoramisch uitzicht of voor een diner in het ronddraaiende restaurant.

