Hoe maak je de perfecte gin-tonic?

Te flauw, te bitter of niet subtiel genoeg: krijg je de perfecte gin-tonic maar niet gemaakt? Met zijn delicate, complexe en kruidige smaak is gin de perfecte sterkedrank voor cocktails, op voorwaarde dat je enkele basisprincipes onder de knie hebt. Met onze tips word je de koning van gin-tonics!

Fruitig, bloemig, pittig of kruidig … met een gin-tonic kun je alle kanten uit. Het is dan ook de ideale cocktail voor een aperitief op maat. Met deze fantastische zomerklassieker kun je eindeloos spelen, naargelang je smaak of je stemming van de dag. Heb je gin-tonicfanaten over de vloer? Dan is deze topper onmisbaar in je cocktailarsenaal. Met deze drie gouden tips word je de koning van de gin-tonic en maak je gegarandeerd indruk op je gasten.

1. Kies de juiste gin

Als je wilt pronken met je kookkunsten, speur je de supermarkt af op zoek naar de beste ingrediënten. Waarom zou je voor je aperitief niet hetzelfde doen? Geen mojito zonder goede rum, geen pornstar martini zonder voortreffelijke wodka en geen gin-tonic zonder uitstekende … gin uiteraard. Onderschat de keuze van je sterkedrank niet, want die is bepalend voor de balans en complexiteit van je cocktail. Alleen met goede gin krijg je die geraffineerde aroma’s die je aperitief onvergetelijk maken. Op Islay, een eiland voor de kust van Schotland, wordt The Botanist gemaakt in de historische stokerij Bruichladdich. Deze gin is het gedroomde ingrediënt voor een dry martini of gin-tonic die je nog lang zal bijblijven. Waarom hij zo bijzonder is? Zijn aromatische profiel is doordrongen van de Schotse natuur, en de traditionele productiemethode en distilleerketels van de gerenommeerde stokerij Bruichladdich geven hem zijn unieke smaak.

De jodiumhoudende zeelucht, de subtiele geur van planten aan het begin van de lente, het verse gras van de heidevelden of de aardse aroma’s die je verkwikken na een boswandeling in de nevel … The Botanist, de unieke droge gin van het eiland Islay, neemt je mee op een zinnenstrelende reis naar het hart van Schotland. Deze zachte en perfect uitgebalanceerde gin hebben we te danken aan Jim McEwan. De stoker vatte de ongetemde natuur van deze streek samen in een uitzonderlijk complexe maar perfect evenwichtige gin, die op traditionele en ambachtelijke wijze wordt gestookt. Het is een uniek recept met 22 kruiden en planten die met de hand worden geplukt op het eiland, en dat nu levend wordt gehouden door de nieuwe meesterstoker van het huis, Adam Hannet.

De hoge kwaliteit van deze gin schuilt niet enkel in zijn unieke, wilde, complexe, zachte en harmonieuze aroma’s, maar ook in de duurzame filosofie die erachter zit. De stokerij is namelijk de trotse bezitter van het label B Corp en maakt er een erezaak van om lokale, met de hand geplukte kruiden en andere botanische ingrediënten van Islay zelf te gebruiken.

2. Let op de verhoudingen

Gin-tonic is een subtiele cocktail, waardoor je het sneller merkt als de verhouding tussen de ingrediënten niet goed zit. Een cocktailmaatbeker is dus een must om missers te voorkomen. Mixologen bevelen doorgaans één deel gin op drie delen tonic aan. Wees niet zuinig met ijsblokjes, want deze cocktail komt lekker fris pas echt tot zijn recht. Houd je wel in met de garnering: als je te veel rood fruit, citrusschil of andere aromatische ingrediënten gebruikt, verlies je alle complexiteit, diepte en intensiteit van de gin.

3. Durf te variëren

Vergeet niet dat deze cocktail oneindig veel mogelijkheden biedt! Parfumeer hem bijvoorbeeld met citrusfruit, rode vruchten of keukenkruiden (denk aan basilicum, rozemarijn of munt). Of haal er een florale tonic bij. Laat je smaakpapillen experimenteren met nieuwe combinaties, tot je je eigen unieke gin-tonic boven de doopvont kunt houden. Op zoek naar inspiratie? Gebruik een tonic geparfumeerd met rozen, garneer met pompelmoesschil, of voeg ijsblokjes met bevroren fruit (zoals frambozen) toe. Als je van kruiden houdt, kun je je lievelingscocktail opsmukken met vanille of kardemom. Een vleugje piment is dan weer weggelegd voor de echte durvers! Het kan in elk geval niet misgaan, want The Botanist bevat 22 botanische ingrediënten. Jouw combinatie van smaken zal dus altijd in balans zijn. Fijnproevers en levensgenieters, op jullie gezondheid!

