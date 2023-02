Wat zouden Frida Kahlo en Vincent Van Gogh ervan gevonden hebben dat hun kunst wordt gebruikt voor lichtshows en interactief entertainment? En zouden ze het zelf ànders aanpakken? Dat zullen we nooit weten. Vandaar dat David Hockney nu al een immersieve kunstexpo organiseert over zichzelf. In Lightroom, een gloednieuwe expo-ruimte in de Londense King’s Cross wijk, neemt Hockney de bezoekers mee op een persoonlijke reis doorheen zijn oeuvre, en stelt hij ook nieuw werk voor. Hij mag dan al 85 jaar oud zijn, de kunstenaar is bijzonder gefascineerd in hoe de digitale wereld kunstbeleving kan versterken.

Bigger & Closer (not smaller & further away), tot 4 juni in Lightroom London © Justin Sutclif www.lightroom.uk