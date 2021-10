Na het centrum van Antwerpen en Wijnegem Shopping Center, opent de gekende luxeparfumerie Parfuma een derde filiaal in Hove. Die locatie wordt meteen het nieuwe hoofdkwartier van de familiezaak.

Het gouden jubileum van Parfuma wordt er een in stijl. Al vijftig jaar tilt de luxeparfumerie mode en estheticiteit naar een hoger niveau. Het gloednieuwe filiaal zet meteen de toon voor de toekomst.

Met de tweede generatie aan het roer van het bedrijf blijft vernieuwing de ultieme motivatie. Benoît en Caroline Breckpot werkten voor het interieur samen met het gekende, Antwerpse design agency PUUR om een Parfuma Luxe Parfumerie 2.0 te creëren.

Benoît: 'In onze nieuwe vestiging willen we niet alleen een adembenemend mooie, luxueuze en tijdloze setting neerzetten, maar ook een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt en na afloop buitenwandelt met 'een luxury of feeling fabulous'-sensatie. Klanten komen niet alleen naar ons voor onze mooie producten en de huidverbeterende schoonheidsbehandelingen, maar ook voor de betoverende sfeer en onze persoonlijke, authentieke aanpak die in alles voelbaar is.'

Het nieuwe interieur moet er op termijn in alle filialen komen. Zo is de identiteit en de merkbeleving van Parfuma overal hetzelfde. En in het nieuwe filiaal in Hove zal net zoals in Antwerpen centrum huidverbeterende behandelingen worden aangeboden in het 'Skin Expertise Parfuma'-instituut.

Tweede generatie

In 1971 nam Philippe Breckpot op 23-jarige leeftijd de kleine drogisterij 'Parfumerie Bonte' op de Eiermarkt in Antwerpen over. Na een jaar heeft hij de winkel in een week tijd verbouwd om zo een groter aanbod in luxeproducten te kunnen aanbieden. Zo werden de fundamenten gelegd van een succesvol bedrijf. Na vijftien jaar begon de winkel van 50 m2 krap te worden en werd er beslist om te verhuizen naar Eiermarkt 31, tot op heden nog steeds één van de filialen van Parfuma.

In 2011 - na reeds tien jaar intensief samengewerkt te hebben met zijn kinderen Caroline en Benoît - was de tweede generatie van de familie klaar om de zaak over te nemen en gaf oprichter Philippe het roer uit handen.

'We zijn heel trots op de realisaties van onze vader, en wat een fantastisch bedrijf wij intussen al twintig jaar verder mogen zetten', aldus Caroline. 'Het gouden jubileum van ons bestaan mag dan ook met veel fierheid in de verf gezet worden. Vanaf het begin was Parfuma een zaak met een toekomstvisie en strategie. Wij kijken er enorm naar uit om begin november onze derde vestiging in het zuiden van Antwerpen officieel te openen en Parfuma naar een hoger, fabulous niveau te tillen.'

