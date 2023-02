Waarnaartoe in Wenen?

De favoriete plekken van Thomas Van der Jeught, kostuumontwerper voor de Weense Volks- en Staatsopera

Voor Thomas Van der Jeught is alles toeval. Zo kwam hij ’toevallig’ in Wenen terecht. Hij vergiste zich van stad, de job waar hij in 2009 voor solliciteerde bleek zich niet in Parijs maar in Wenen af te spelen. Van der Jeught is modeontwerper, hij studeerde in 2008 af aan het KASK in Gent; en ook dat was toeval. Hij zou chemie gaan studeren, maar het werd uiteindelijk mode. We ontmoeten elkaar in Café Korb, een lievelingsplekje. Het is één van die originele Wiener Koffiehuizen in een jarenzestigdecor. Obers in witte schorten serveren er gezwind heerlijke koffie met apfelstrudel.

Wenen had en heeft nog steeds de reputatie van een koekendoos, en ja, Sissi is nog aanwezig, maar de stad heeft intussen veel meer in haar mars. Ze is veranderd sinds Van der Jeught zich er permanent vestigde in 2010. Na omzwervingen in Milaan, London en Parijs kon hij in 2014 aan de slag als kostuum-ontwerper voor de Volks- en de Staatsopera. De Weense Staatsopera staat bekend als één van de beste ter wereld met een jaarlijks repertoire van zestig stukken in de originele taal, tien balletproducties en twee premières, goed voor 350 performances per jaar. De Volksopera heeft jaarlijks zo’n 300 voorstellingen in het Duits; opera, operette, musicals of ballet en jaarlijks twee verplichte premières. In september werd de Nederlandse Lotte de Beer artistiek directeur van de Volksopera; de eerste vrouw sinds het ontstaan in 1898. Ze zette letterlijk de stad op stelten, kleurde het gebouw prompt roze en liet er met grote zwarte handgeschreven letters ‘VolksOper’ op schilderen.

Burggasse 24 vintage schatten à volonté © Marleen Daniëls

We nemen de U-Bahn naar Art for Art, een opslagplaats voor theaterkostuums met meer dan 300.000 stukken. Voor een prikje kun je hier prachtige complete vintage outfits kopen met ingenaaide katoenen labels met de naam van de zangeres of zanger en het repertoire. Van der Jeught kiest een zwarte corsagejurk die een rol speelde in de opera MacBeth en een satijnen zwarte rok die uit de collectie van Ann Demeulemeester geplukt lijkt. “Wie de tijd neemt om te zoeken, vindt hier stukken van ontwerpers zoals Vivienne Westwood, Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Rick Owen en Christian Lacroix. Ze hebben allemaal kostuums ontworpen voor de Staatsopera.”

Thomas Van der Jeught kostuumdesigner in Wenen © Marleen Daniëls

Rond de middag stoppen we in Café Hawelka waar we kiezen voor een Käse Toast. Van der Jeughts favoriete zoetigheid, de Buchteln, zijn er pas later op de dag. Jammer, want het is dé specialiteit van dit fameuze Weense Café. Een rist bekende schrijvers, acteurs en artiesten maakten er vanaf 1955 hun stek van, zoals de schilder Friedensreich Hundertwasser. Het interieur is sinds de opening in 1939 door Leopold Hawelka en zijn vrouw Josefine onveranderd gebleven. Van der Jeught houdt van authentieke bouwwerken. Hij heeft zelf een appartementje in een oud klooster in het eerste district, het hart van Wenen. Jarenlang woonde hij bij zijn Weense ‘grootmoeder’, Karin Jhan. Een vrijgevochten Weense die in de jaren zestig al broeken droeg en een Afrikaans vriendje had, vertelt Van der Jeught met een knipoog. “Het is vooral de levensstijl van de Weners die het leven hier aangenaam maakt. De mensen nemen hun tijd, het zijn levensgenieters, ze houden van drinken, roken, lezen en filosoferen”, vertelt Thomas Van der Jeught onderweg naar het museumkwartier. We hebben Basquiat en Keith Haring in de Kunsthalle gemist, maar bezoeken de expo van de Kroatische fotografe Sanja Ivekovic.

Café Central historische plek waar onder andere Freud en Trotski wel eens passeerden © Marleen Daniëls

We beginnen zaterdagmorgen in het Grand Café Savoy aan de Naschmarkt, een antiek- en prullenmarkt met 1.200 marktstalletjes en een Food Paradise met de meest exotische kraampjes en eettentjes. De markt dateert van de zestiende eeuw en is een plek waar Oost- en West-Europa samenkomen. Aan het einde van de markt, aan de Karlsplatz, staat het Secession-gebouw, een art-nouveaupareltje van architect Joseph Olbrich. De Weense Secession-beweging was een groep kunstenaars, onder wie Otto Wagner en Gustav Klimt, die zich verzetten tegen de traditionele Vereniging van Oostenrijkse Kunstenaars. De expo’s zijn nog steeds wars van traditie.

Van de Karlsplatz lopen we naar de Schleifmuehlgasse, hét galeriestraatje. Thomas Van der Jeught exposeerde onlangs in de Rauminhalt van Harald Bichler, samen met kunstenaarsvriend David Elia Shilling, een installatie geïnspireerd op het Lam Gods. In de Christine König Galerie loopt de tentoonstelling van Adéla Janská ten einde, de prachtige portretten staan ingepakt te wachten op vervoer naar de Koenig2, voor een nieuwe groepstentoonstelling, Tronies. Recht tegenover de galerie is er Blumenkraft, de mooiste bloemenwinkel in Wenen met prachtige foto’s van Gunther Part. Dé conceptstore in Wenen is SONG. Myung In Song opende haar winkel twintig jaar geleden in de Praterstrasse, toen een vergeten hoek van de stad. De Praterstrasse ligt net buiten het eerste district aan de overkant van het Donaukanaal. De Gürtel-buurt wordt stilaan ‘hot’, met De Loft, een glazen sterrenrestaurant op de achttiende verdieping van het SO-hotel met een fenomenaal zicht over de stad. SONG verkoopt Belgische mode, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en kunstwerken van Dirk Van Saene gecombineerd met design van Müller Van Severen, de Nederlander Piet Hein Eek en hoeden van de Brit Stephen Jones. We eten nog een hapje in het vegetarische restaurant Wrenkh en eindigen in schoonheid in de Wunder Bar. Wonderbaarlijk.

Volksoper Thomas’ werkplek © Marleen Daniëls

Wunder Bar© Marleen Daniëls De Wenen-lijst van Thomas Van der Jeught ETEN & DRINKEN – Café Hawelka Dorotheergasse 6, www.hawelka.at Befaamd Weens café waar je de lokale specialiteit Buchteln moet proberen: zoete broodjes gemaakt van verrijkt gistdeeg. Het Oostenrijkse antwoord op scones, zeg maar. Café Savoy Linke Wienzeile 36, www.cafe-savoy.at Een koffiehuis in een prachtig bouwwerk van architect Franz von Neumann. ’s Avonds verandert deze plek in een gay hotspot. Wrenkh© Marleen Daniëls Wunder Bar Schönlaterngasse 8, 1010 Wenen, www.facebook.com/WunderBarWien/ In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een eerder bescheiden bar waar je terecht kan voor broodjes, een pintje bier of een lekker glas wijn. Café Korb Brandstätte 7/9, www.cafekorb.at Een lievelingsplekje van Thomas Van der Jeught. Een origineel Wiener koffiehuis in een jarenzestigdecor. De ideale plek voor een rasechte apfelstrudel. Art For Art© Marleen Daniëls Das Loft Praterstraße 1, www.dasloftwien.at Een glazen sterrenrestaurant op de achttiende verdieping van het SO-hotel met een fenomenaal zicht over de stad. Wrenkh Bauernmarkt 10, www.wrenkh-wien.at Vegetarisch restaurant dat vooral bekend staat om de vele workshops en kookcursussen die er worden georganiseerd. Christine König Galerie© Marleen Daniëls KUNST & CULTUUR – Art for Art / Kostuumfundus Montlearstrasse 8, Wenen, +43 1 514447290 (op afspraak) Een opslagplaats voor theaterkostuums met meer dan 300.000 stukken. Voor een prikje kan je hier prachtige complete vintage outfits kopen met ingenaaide katoenen labels met de naam van de zangeres of zanger en het repertoire. Rauminhalt Schleifmühlgasse 13, www.rauminhalt.com Harald Bichler richtte in 2003 in Wenen de galerie Rauminhalt (ruimte en inhoud) op. De galerie toont werken die de grens tussen design, kunst en architectuur aftasten. Want waar disciplines elkaar kruisen, daar ontstaan mogelijkheden. Blumenkraft© Marleen Daniëls Christine König Galerie Schleifmühlgasse 1A, www.christinekoeniggalerie.com Christine König Galerie werd opgericht in 1989. De galerie vertegenwoordigt zowel internationaal erkende kunstenaars als jongere generaties opkomende kunstenaars. Die selectie weerspiegelt de interesses van Christine König: politiek en activisme, feminisme en literatuur. SHOPPEN – Blumenkraft Schleifmühlgasse 4, www.blumenkraft.at De mooiste bloemenwinkel in Wenen met prachtige foto’s van Gunther Part. Song© Marleen Daniëls Naschmarkt Van de Wienzeile tot aan de Karlsplatz Een antiek- en prullenmarkt met 1.200 marktstalletjes en een Food Paradise met de meest exotische kraampjes en eettentjes. SONG PraterStrasse 11-13, www.song.at De hipste conceptstore van Wenen. SONG verkoopt Belgische mode, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck en kunstwerken van Dirk Van Saene gecombineerd met design van Müller Van Severen, de Nederlander Piet Hein Eek en hoeden van de Brit Stephen Jones.