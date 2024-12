Kerst, dat vier je in Londen. Waar te eten, shoppen en slapen? Hoofdredacteur Els Keymeulen weet raad.

Wie houdt van kerstverlichting, van bombastisch versierde luxewarenhuizen en van luxueus (window)shoppen met de eindejaarspremie, moét – en daar mag een accent op ter nadruk – naar Londen. Dat je tegenwoordig een reispaspoort moet aanvragen om het kanaal over te steken, mag de feestvreugde niet bederven: de stad aan de Theems is al net zo verbonden met kerst als kalkoen.

Fans van de koninklijke familie kunnen naar Christmas at Windsor Castle, een rondleiding doorheen de rijkelijk versierde koninklijke residentie in Berkshire (een halfuurtje buiten centraal Londen). Vergaap je aan de zes meter hoge Nordmann-kerstboom in de hal, en laat je inspireren door het gouden meubilair, voor de gelegenheid versierd met lichtjes en kerstballen. Nog tot 6 januari 2025, tickets via rct.uk.

Ontroerend is de expo ‘Powerful Portraits’ in het kader van de Taylor Wessing Photo Portrait Prize, in de National Portrait Gallery: 62 portretten van 55 fotografen werden geselecteerd – onder andere het moederschap gezien door de ogen van Tjitske Sluis. Tot 16 februari 2025,

Slapen kan in het dit jaar geopende The Emory in Belgravia, het eerste suites-only luxehotel van de stad met een rooftopbar, een luxespa en indrukwekkende floor-to-ceiling raampartijen. Spectaculair zicht op Hyde Park inbegrepen.

Shoppen

Je kent haar misschien als helft van het tv-make-overduo Trinny en Susannah, of recenter van haar beautylabel dat steeds populairder wordt: celebrity Trinny Woodall opende zopas haar eerste fysieke beautywinkel, in Chelsea. In de aanbieding: alle producten uit het gamma, huidconsultaties, make-uplessen en gezichtsbehandelingen.

Jacquemus hoeft geen introductie; zijn Londense shop neemt je mee naar zijn mediterrane roots. Het interieur voelt aan als een Provençaals huis, maar dan eentje dat getransporteerd is naar New Bond Street, inclusief victoriaanse gevel. Een must-visit.

Lunchen

Snel, gezond en lekker: dat is Pockets, waar plant-based pita’s tot kunst worden verheven. Ideaal voor lunch on the go op droge, ijskoude winterdagen. Reserveren via pockets_uk op Instagram.

Dineren

In het culinair paradijs Borough Market opende dit jaar Café François, waar de klassiek Franse keuken een Britse make-over krijgt. Heerlijke steak frites en briochebrood met kaas, maar de patisserietoog is de échte troef van dit heerlijke restaurant.

After hours

Maximalisten komen helemaal tot rust bij Flute, de cocktailbar van hotel Broadwick Soho. Alles is er over the top, inclusief de cocktails: de Flute-versie van een cosmopolitan komt bijvoorbeeld met cacao. Yum.

Door Els Keymeulen Beeld Rutger Beckers

