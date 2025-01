Nieuw jaar, nieuwe trends: met deze stuks ben je weer mee

Het is dan wel een nieuw jaar, de trends staan het hele jaar lang niet stil. Van een kunstig geurtje over een designsamenwerking en de meest stijlvolle skibenodigdheden – voor op of naast de piste.

Christmas Carousel

Tijdens deze feestdagen vangt Louis Vuitton de essentie van het samenzijn, het kinderlijk plezier van ontdekken en de allure van meer dan 170 jaar tijdloze creaties in een prachtige campagne. De botsauto’s laten we aan ons voorbij gaan, maar te oud voor een Louis Vuitton carousel? Dat nooit.

louisvuitton.com

Lees ook: Louis Vuitton en Takashi Murakami slaan handen in elkaar voor herlancering van iconische colletie

Smells like…

De imposante wandelgangen van het KMSKA. Het museum ging een samenwerking aan met de geurenkunstenaar Laura de Coninck om de essentie van het populaire museum te omvatten in een parfum. Ze liet zich inspireren door de lusttuinen van de Vlaamse meesters, de architectuur van het gebouw en zelfs de warmte van het krakende parket in de oude zalen. Na heel wat research leverde De Coninck een kunstwerk van een parfum af.

Ontdek het in de museumshop €145, 100ml.

New brand alert

Arnaud en Tania Wittmann van het Brusselse juwelenhuis Maison De Greef ontwerpen al langer collecties en unieke stuks voor vaste klanten. Dit jaar lanceren ze hun ontwerpen onder een nieuwe naam: Atelier Wittmann. Het paradepaardje van het merk is zonder twijfel de tijdloze en gedurfde Link-collectie. “Wat de love bracelet is voor Cartier, dat is de Link voor Maison Wittmann.” Juwelenontwerper Arnaud Wittmann maakte de eerste Link-schakelarmband in 2009. Vandaag is de collectie vernieuwd en uitgebreid met de Little Link en de Mini Link.

Ontdek de collectie exclusief bij Maison De Greef, Boterstraat 22, Brussel.

Marine Serre x Zalando

Een collectie met negen stuks volledig in rood leer. Het Franse merk Marine Serre heeft haar lancering bij Zalando niet gemist. Het online platform zet al een tijdje in op designersamenwerkingen en breidt dat aanbod nu uit met het befaamde Marine Serre. Goed nieuws, sinds dit jaar ontwerpt de Franse ontwerpster ook voor mannen.

Zalando.be

Koffietje?

Ongetwijfeld de beste investering voor je home office: de nieuwe Oracle Jet van Sage, een geautomatiseerd espressomachine voor koffie op barista-niveau. Het toestel beschikt over innovatieve functies, zoals een wifi-connectie voor naadloze software-updates en nieuwe drankjes om uit te selecteren, waaronder cold brew. Voor de at-home barista met of zonder talent.

Sage Oracle Jet, € 1.899,90 – Sageappliances.com

De nieuwe LBD

Noteer het alvast ergens: zwart gaat een tijdje naar de achtergrond, bruin krijgt dit en komend seizoen de hoofdrol. Van je loafers tot je jasje en we beginnen met de feestjurk, een nieuwe definitie voor de LBD: long brown dress. Onze inspiratie dit seizoen? Natan haute couture.

natan.be

De Hybridschoen

Van sneakerina’s tot de loafer/veterschoen hybrid: de schoen van het moment is een mash-up. Het bewijs: De nieuwste lancering van Maison Margiela en Dr. Martens: een klassieke moccasin met de utility-elementen van Dr. Martens-stappers.

MM6 x Dr. Martens 1461 Penton Mash-up, € 350 bij Zalando.

Alpine Allure

Zalando Holiday Campaign

kraakverse sneeuw, een frisse blos op de wangen en deze items in je koffer. Alles wat je nodig hebt voor een geslaagde skivakantie.

Gebreide muts, Chanel, prijs op aanvraag Gebreide muts, Chanel, prijs op aanvraag Laarzen, Mou, € 259 Laarzen, Mou, € 259 Logo cardigan, Gucci via My Theresa, € 1.980 Logo cardigan, Gucci via My Theresa, € 1.980 Midirok, Moncler, € 750 Midirok, Moncler, € 750 Zijden handschoenen, Hermès, prijs op aanvraag Zijden handschoenen, Hermès, prijs op aanvraag Skibril, Dior Alps M3U, € 1.050 Skibril, Dior Alps M3U, € 1.050 Speedy 40 Bandoulière Winter, Louis Vuitton, prijs op aanvraag Speedy 40 Bandoulière Winter, Louis Vuitton, prijs op aanvraag Beanie, Moschino via Zalando, € 160 Beanie, Moschino via Zalando, € 160 Fleecejasje, Weekend Maxmara Angolo via Zalando, € 360 Fleecejasje, Weekend Maxmara Angolo via Zalando, € 360 Horloge, Constellation Globemaster, 39 mm, Sedna Goud, band in leer, € 27.900 Horloge, Constellation Globemaster, 39 mm, Sedna Goud, band in leer, € 27.900

Appeltje-eitje

Tip: Hang dit jaar eens een eitje in plaats van een kerstbal in je boom. Na een succesvolle eerste editie brengen de illustratoren Lenah de Wit en Inge Rylant opnieuw PULPOO.O uit: een reeks alternatieve kerstballen handgemaakt van papier-maché.

@pulpoo.o

Juwelen voor je interieur

In samenwerking met Serax, breidt het juwelenhuis Wouters & Hendrix voor het eerst uit naar interieur met Les Objets Mouleversants. Een collectie alledaagse objecten ontworpen met een vleugje surrealisme.

Set van drie kaarsenhouders, €55 – wouters-hendrix.com

De betere wegwijzers

Met de Arrow geeft Veuve Clicquot de afstand tussen iconische locaties en de kelders van het champagnehuis weer. België is vertegenwoordigd met Brussel, Antwerpen en Knokke. Leuk detail: de Arrow houdt een fles champagne een uur lang koel.

veuveclicquot.com, €63

Monogram Magic

De beste cadeaus zijn persoonlijk. Dat heeft het Italiaanse My Style Bags goed begrepen. Het merk biedt een ruime selectie tassen, van beautycase tot weekendtas. Onze favoriet van de huidige collectie: het Harvard Twin Deluxe model in suède en leder.

Duffelbag, € 360, My Style Bags.

Brat Winter

Ver weg van de Kelly-bag en Oran-slippers, maar minstens even iconisch: de high jewelry-collectie van Hermès.

hermes.com, prijs op aanvraag

Door Kristin Stoffels

Meer lezen