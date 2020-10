Ter gelegenheid van Wereld Vegetarisme Dag, op 1 oktober, bundelen Deliveroo, Greenway en 38 restaurants hun krachten om ons één week lang vegetarische alternatieven aan te bieden.

Vandaag zijn vegetarische (of vegan) gerechten meer dan saaie slaatjes. Rood vlees, pluimvee, vis en alle andere ingrediënten van dierlijke oorsprong worden steeds makkelijker vervangen en zijn niet langer de enige opties op het menu. Dat is ook zichtbaar in de bestellingen van Deliveroo, waar het vegetarische aanbod gestaag groeit. Vijf jaar geleden boden slechts tien restaurants vegetarische gerechten aan op het platform. In 2020 zijn dat er meer dan 430. In Vlaanderen zijn bijvoorbeeld de vegetarische spaghetti van Kastart in Gent of de Pizza Dirty Vegan van Otomat in Antwerpen erg populair.

Het vegetarisme wint terrein. Dat is een goede tendens gezien de voordelen voor onze gezondheid en onze planeet. Om nog meer zichtbaarheid aan de vegetarische alternatieven en aan World Veggie Day te geven, hebben Deliveroo en Greenway, een merk van vegetarische producten, besloten om achtendertig restaurants uit te dagen door hen te vragen om gedurende één week een van hun klassiekers aan te bieden... in een vegetarische versie. Dit gerecht zal beschikbaar zijn op het platform en de restauranthouders zullen gratis Greenway producten ontvangen om hun missie te voltooien.

Plantaardig alternatief

Onder de deelnemende merken, die in Vlaanderen, Brussel en Luik te vinden zijn, staat bijvoorbeeld Poule & Poulette, dat de klanten drie veggie-opties zal aanbieden, waaronder een Caesarsalade bereid met Just Like Chicken filetstukjes, of Bocca, dat een vegan Bolognese saus op basis van Greenway plant-based gehakt gecreëerd heeft.

Paul Florizoone, oprichter van Greenway: 'Dat maar liefst 38 restaurants intekenen op de actie en bereid zijn hun gerechten een week lang aan te passen, toont dat ook zij vertrouwen op de kwaliteit én de smaak van het plantaardige alternatief.' Vegetarische en veganistische opties zullen waarschijnlijk steeds prominenter op de menu's aanwezig zijn in de komende maanden en jaren.

Naast de bewustmaking voor het respecteren van het milieu en het verminderen van onze - soms - overmatige vleesconsumptie, ondersteunt deze actie ook restaurants door hen gratis producten aan te bieden en dus een breder cliënteel aan te trekken. Volgens Tam Vo, oprichter van Banh Mi Express, verkozen tot Best Festival Food van de Gault&Millau, heeft dit initiatief hem in staat gesteld om aan nieuwe vegetarische opties te denken voor zijn klanten aangezien hij er toen nog maar twee aanbood.

Bij Otomat (Leuven, Brussel en Antwerpen) stonden al drie vegan pizza's op het menu evenals een vijftiental vegetarische opties, maar dit was de perfecte gelegenheid om na te denken over andere mogelijkheden en om vaste waarden opnieuw uit te vinden, zoals pizza madras. 'Het is belangrijk dat iedereen zijn favoriete "heavenly pizza" kan ontdekken', met of zonder dierlijke producten.

Tam Vo voegt toe dat de aanwezigheid van Deliveroo in de actie ook meer zichtbaarheid biedt op het platform, wat essentieel is in een sector waarvoor Covid-19 en de lockdown bijzonder uitdagend was.

Vandaag zijn vegetarische (of vegan) gerechten meer dan saaie slaatjes. Rood vlees, pluimvee, vis en alle andere ingrediënten van dierlijke oorsprong worden steeds makkelijker vervangen en zijn niet langer de enige opties op het menu. Dat is ook zichtbaar in de bestellingen van Deliveroo, waar het vegetarische aanbod gestaag groeit. Vijf jaar geleden boden slechts tien restaurants vegetarische gerechten aan op het platform. In 2020 zijn dat er meer dan 430. In Vlaanderen zijn bijvoorbeeld de vegetarische spaghetti van Kastart in Gent of de Pizza Dirty Vegan van Otomat in Antwerpen erg populair. Het vegetarisme wint terrein. Dat is een goede tendens gezien de voordelen voor onze gezondheid en onze planeet. Om nog meer zichtbaarheid aan de vegetarische alternatieven en aan World Veggie Day te geven, hebben Deliveroo en Greenway, een merk van vegetarische producten, besloten om achtendertig restaurants uit te dagen door hen te vragen om gedurende één week een van hun klassiekers aan te bieden... in een vegetarische versie. Dit gerecht zal beschikbaar zijn op het platform en de restauranthouders zullen gratis Greenway producten ontvangen om hun missie te voltooien.Onder de deelnemende merken, die in Vlaanderen, Brussel en Luik te vinden zijn, staat bijvoorbeeld Poule & Poulette, dat de klanten drie veggie-opties zal aanbieden, waaronder een Caesarsalade bereid met Just Like Chicken filetstukjes, of Bocca, dat een vegan Bolognese saus op basis van Greenway plant-based gehakt gecreëerd heeft. Paul Florizoone, oprichter van Greenway: 'Dat maar liefst 38 restaurants intekenen op de actie en bereid zijn hun gerechten een week lang aan te passen, toont dat ook zij vertrouwen op de kwaliteit én de smaak van het plantaardige alternatief.' Vegetarische en veganistische opties zullen waarschijnlijk steeds prominenter op de menu's aanwezig zijn in de komende maanden en jaren. Naast de bewustmaking voor het respecteren van het milieu en het verminderen van onze - soms - overmatige vleesconsumptie, ondersteunt deze actie ook restaurants door hen gratis producten aan te bieden en dus een breder cliënteel aan te trekken. Volgens Tam Vo, oprichter van Banh Mi Express, verkozen tot Best Festival Food van de Gault&Millau, heeft dit initiatief hem in staat gesteld om aan nieuwe vegetarische opties te denken voor zijn klanten aangezien hij er toen nog maar twee aanbood. Bij Otomat (Leuven, Brussel en Antwerpen) stonden al drie vegan pizza's op het menu evenals een vijftiental vegetarische opties, maar dit was de perfecte gelegenheid om na te denken over andere mogelijkheden en om vaste waarden opnieuw uit te vinden, zoals pizza madras. 'Het is belangrijk dat iedereen zijn favoriete "heavenly pizza" kan ontdekken', met of zonder dierlijke producten. Tam Vo voegt toe dat de aanwezigheid van Deliveroo in de actie ook meer zichtbaarheid biedt op het platform, wat essentieel is in een sector waarvoor Covid-19 en de lockdown bijzonder uitdagend was.