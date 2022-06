Inspiratie uit onze Style List. Dit is trendy in juni.

Het restaurant Colette-De Vijvers kreeg onlangs een tweede Michelinster. Nog voor het feest losbarstte, ging chef Thijs Vervloet op wandel rond zijn vijvers en creëerde een gin op basis van alles wat hij in zijn bosrijk domein in Averbode vond. Van dennentopjes en rozemarijn, die zorgen voor een krachtige smaak, tot citrus voor een verfrissende toets. Een beetje San Pellegrino Oak-tonic erbij en een jeneverbes, een dennentopje en een takje rozemarijn als garnituur. En oma Colette zag dat het goed was.

€ 42, 700ml, 37,5% vol alc., www.restaurantcolette.be

Het restaurant Colette-De Vijvers kreeg onlangs een tweede Michelinster. Nog voor het feest losbarstte, ging chef Thijs Vervloet op wandel rond zijn vijvers en creëerde een gin op basis van alles wat hij in zijn bosrijk domein in Averbode vond. Van dennentopjes en rozemarijn, die zorgen voor een krachtige smaak, tot citrus voor een verfrissende toets. Een beetje San Pellegrino Oak-tonic erbij en een jeneverbes, een dennentopje en een takje rozemarijn als garnituur. En oma Colette zag dat het goed was.