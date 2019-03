Luchtvaartmaatschappijen vliegen op zakenreiziger

British Airways herorganiseert tegen 7 april z'n Business Class met een upgrade voor de afternoon tea service, high-end vaatwerk en fancy Temperley London-pyjama's. Maar ook Brussels Airlines zet deze lente alles op alles om de zakelijke reiziger in de watten te leggen.

- © Brussels Airlines

Eind februari stelde Brussels Airlines haar nieuwe cabines voor. Dat betekent niet alleen een esthetische verbetering - verwijzingen naar de art nouveau om de sfeer van de lounge door te trekken - maar ook meer privacy én beenruimte voor passagiers in de gloednieuwe Premium Economy cabine. De 23% meer beenruimte ging ten koste van wat beenruimte de gewone economy class. In business kwam er een selfservice bar bij voor Belgische streekbieren, champagne en snacks. Het eerste vliegtuig met de vernieuwde cabines is gepland voor april.