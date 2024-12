De ontwerpen van de twintig jaar oude samenwerking tussen Louis Vuitton en Takashi Murakami zijn intussen iconisch geworden. Juist daarom brengt het Franse modehuis de speelse collectie met de Japans-Amerikaanse artiest opnieuw uit. De eerste drop ligt begin januari in de winkels.

Louis Vuitton x Murakami

Schilderwerken, sculpturen, animatie en mode; Takashi Murakami is een hedendaagse artistieke duizendpoot. De Amerikaans-Japanse artiest heeft de gave om kinderlijke energie te verenigen met wijsheid en jarenlange kennis. Zo ook voor de iconische samenwerking met Louis Vuitton, zo’n twintig jaar geleden.

Voor de collab met het Franse modehuis onderzocht Murakami otaku, de Japanse term voor de obsessie met anime en tekenfilms, en de tegenstellingen tussen de hedendaagse Japanse cultuur en die van de Verenigde Staten.

Die mengelmoes van invoeden en inspiratiebronnen resulteerden zo’n twintig jaar geleden in een bonte collectie, waarbij het wereldberoemde logo van Louis Vuitton in de kleurrijke verf werd gezet. De stukken uit de collab schopte het doorheen de jaren tot cult-klassiekers en werden wereldwijde collectors’ items.

Herlancering

Goed nieuws voor de verzamelaars dus: Louis Vuitton lanceert in het nieuwe jaar de heruitgave van de samenwerking met de Japanse kunstenaar. De collectie bestaat uit handtassen, reistassen en accessoires als zonnebrillen, een diadeem in zwart of wit en juwelen.

Actrice Zendaya werd reeds gespot met de vernieuwde mini Side Trunk. Zij is dan ook het gezicht van de re-editie. Voor de rest van de wereld zal de eerste drop van Louis Vuitton x Murakami vanaf 3 januari in de winkels liggen. Op 1 januari wordt de volledige collectie voorgesteld. Voor al wie naast het net vist in januari, worden drop 2 en drop 3 gelanceerd op 21 maart en 30 mei.

