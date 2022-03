Binnen en buiten met elkaar verbinden: dat is het doel van het Belgische label PAJU Design. Unieke producten, zoals keramische vogelhuisjes, moeten ook van de tuin een aangename leefruimte maken.

Paju Design werd in 2018 opgericht door Chloé Sas en Christophe Scheyvaerts, die na een verhuis hun gading niet vonden in het bestaande gamma om de lege ruimtes op te vullen. Wat begon als een collectie van binnen- en buitenkaarsen, is intussen uitgegroeid tot een label dat werd aangevuld met accessoires en decoratie. Op de middellange termijn is het doel een completer productaanbod aan te bieden, dat dezelfde filosofie volgt.

Het designlabel werkt bovendien samen met een sociaal atelier MIVAS om iets terug te geven aan de gemeenschap. De medewerkers daar zorgen voor de verpakking en het logistieke deel binnen het PAJU-verhaal.

Wij selecteerden alvast onze lentefavorieten uit de nieuwe collecties.

Keramische vogelhuisjes

Ooit gedacht dat er iets ontbreekt in de tuin? Misschien geen struik of plant, maar een mooi ornament? Iets dat de aandacht trekt en toch sober oogt? Het keramische vogelhuisje is dan misschien net wat u zoekt. Bovendien zijn er geen twee dezelfde, want elk glazuur is uniek.

Buitentapijten en poefs

Zit je in de woonkamer graag warm op de mat of samen op een poef? PAJU heeft een assortiment buitenstoffen ontworpen om ook in de tuin of op het terras een knus hoekje te creëren. De stoffen bestaan uit hoogwaardig PET-garen - uit gerecycleerde flessen - en zijn ontworpen in België. De accessoires worden volledig handgeweven op een Dhurrie-weefgetouw. Bovendien zijn ze makkelijk te reinigen en waterresistent, mocht u verrast worden door een maartse bui of aprilse gril.

. © PAJUDesign

Betonnen buitenkaarsen

Op zoek naar kaarsen die bestand zijn tegen een (wind)stootje? Kies dan voor de buitenkaarsen in een betonnen pot. Die worden gewapend met glasvezel, zodat het een stevige en duurzame, maar ook elegante pot is.

. © PAJUDesign

Paju Design werd in 2018 opgericht door Chloé Sas en Christophe Scheyvaerts, die na een verhuis hun gading niet vonden in het bestaande gamma om de lege ruimtes op te vullen. Wat begon als een collectie van binnen- en buitenkaarsen, is intussen uitgegroeid tot een label dat werd aangevuld met accessoires en decoratie. Op de middellange termijn is het doel een completer productaanbod aan te bieden, dat dezelfde filosofie volgt. Het designlabel werkt bovendien samen met een sociaal atelier MIVAS om iets terug te geven aan de gemeenschap. De medewerkers daar zorgen voor de verpakking en het logistieke deel binnen het PAJU-verhaal.Wij selecteerden alvast onze lentefavorieten uit de nieuwe collecties.Keramische vogelhuisjes Ooit gedacht dat er iets ontbreekt in de tuin? Misschien geen struik of plant, maar een mooi ornament? Iets dat de aandacht trekt en toch sober oogt? Het keramische vogelhuisje is dan misschien net wat u zoekt. Bovendien zijn er geen twee dezelfde, want elk glazuur is uniek.Buitentapijten en poefsZit je in de woonkamer graag warm op de mat of samen op een poef? PAJU heeft een assortiment buitenstoffen ontworpen om ook in de tuin of op het terras een knus hoekje te creëren. De stoffen bestaan uit hoogwaardig PET-garen - uit gerecycleerde flessen - en zijn ontworpen in België. De accessoires worden volledig handgeweven op een Dhurrie-weefgetouw. Bovendien zijn ze makkelijk te reinigen en waterresistent, mocht u verrast worden door een maartse bui of aprilse gril.Betonnen buitenkaarsenOp zoek naar kaarsen die bestand zijn tegen een (wind)stootje? Kies dan voor de buitenkaarsen in een betonnen pot. Die worden gewapend met glasvezel, zodat het een stevige en duurzame, maar ook elegante pot is.