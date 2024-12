Een groothandel in vis en schaaldieren overnemen en die in amper zes jaar tijd uitbouwen tot de grootste van het land. Dat is wat een burgerlijk ingenieur uit het Waasland deed die in Zeebrugge belandde en er Aquality overnam. De omzet groeide in zes jaar tijd van 9 miljoen per jaar naar 42 miljoen. Het aantal medewerkers steeg van 18 naar meer dan 120. En dat het deze dagen ook erg druk is in het bedrijf, dat hoeven we u niet uit te leggen.