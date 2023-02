Sex Toys op een hoger niveau

Na succesvolle modecarrières vonden Lauren Verweij en Sarah Mountford het tijd voor een meer bevredigende sector, die van de luxueuze seksspeeltjes.

De kiem van het online platform Self Studies werd geplant op een Antwerpse rooftop, ruim tien jaar geleden. Lauren woonde toen nog in Antwerpen en bezocht haar vriendin Ilse Cornelissen (oprichtster van Graanmarkt 13). Al snel belandde het gesprek bij relaties en seks. “Een goede vriendin ging op dat moment door een vreselijke echtscheiding. We vroegen ons hardop af wat het toch is dat mensen doet beslissen om na een belangrijke tijd samen uit elkaar te gaan. Hoe kan je elkaar zo verliezen? We stelden ook vast dat er geen laagdrempelig, mooi en vrouwvriendelijk platform bestond voor wie seksueel op ontdekking wilde gaan. Misschien had het ene wel met het andere te maken?” En zo bleef het idee door de hoofden van Ilse en Lauren spoken. Ilse had het te druk met Graanmarkt 13, dus als iemand zou springen in dit nieuwe avontuur, dan moesten Lauren het doen.

Lauren deed research maar zag snel dat de markt nog niet klaar was voor een dergelijke start-up. Acht jaar later (in 2020) is er echter al veel veranderd. Lauren bespreekt het idee met collega en vriendin Sarah en nog geen week later is de beslissing gemaakt om ervoor te gaan. Met Ilse als een van de investeerders en een rol in de board of advisors.

Bijenkorf

Sarah en Lauren zijn al lang bevriend. Ze leerden elkaar kennen in de modesector. Sarah werkte als aankoper voor de modeafdeling van De Bijenkorf. Een functie met het nodige aanzien, want welk label wil nu niet bij De Bijenkorf liggen? Sarah stond dus al in het vizier van Lauren, die op dat moment de verkoop deed voor het modelabel Anecdote, en dus dolgraag in contact wilde komen met Sarah. Dat leek maar niet te lukken totdat hun beider zonen in dezelfde klas belandden. “Toen had ik haar beet natuurlijk”, lacht Lauren. En niet veel later belandde Anecdote in de rekken bij De Bijenkorf. Maar de twee dames bleken nog meer raakpunten te bezitten dan mode alleen. Het besef dat het wereldje van de kledij veel te snel en te vervuilend werkte. Het besef ook dat dit misschien niet de job zou zijn die ze tot het einde van hun carrière zouden volhouden.

Yuki en Sona Cruise – Respectievelijk een vibrator van Iroha by Tenga en een stimulator van Lelo

Sleur doorbreken

In de coronapandemie was er plots tijd om even stil te staan en na te denken. Winkels werden gesloten en orderboeken on hold gezet. “Op dat moment zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen”, vertelt Lauren, die tijdens de lockdown online op onderzoek ging. “De net-à-porter van de seksindustrie bleek niet te bestaan, dus moesten wij die seks-a-porter worden.” Al is Self Studies van bij de lancering, nu bijna een jaar geleden, veel meer dan louter een onlineseksshop. “We willen echt inzetten op communicatie en mentaal welzijn”, legt de van origine Britse Sarah uit. “We zorgen voor extra content door raad van experts online te plaatsen, maar we verkopen ook kaartspelen van The School of Life bijvoorbeeld, dat zijn sets die koppels aansporen om het onbespreekbare toch op tafel te gooien. Ook wanneer we pop-ups organiseren vinden we het vooral boeiend om de verschillende verhalen van onze klanten te horen. Zo wandelde er tijdens de feestdagen een vrouw binnen in onze pop-up, ze had een jaar eerder haar echtgenoot verloren. Ze had nog nooit intieme gadgets gebruikt en wilde die liever ook niet online aankopen. En aan de kinderen vragen om zoiets online te bestellen, dat ligt wat moeilijk misschien (lacht). We hebben lang met haar gebabbeld en ze is met een soort instapmodel van een vibrator naar huis gegaan. Enkele weken later stond ze opnieuw bij ons. Dolgelukkig. Zo’n verhalen krijgen we continu. Meer dan in de modewereld hebben we nu de indruk dat we een écht verschil maken in het leven van ons cliënteel.”

Cruise Control – Bijzonder aan de Sona Cruise is de cruise control optie

Zuigkracht

Maar waarin zit dan precies het verschil met de intieme speeltjes die je overal elders kan kopen? “Het begint al bij het esthetische aspect”, legt Lauren uit. “Wij gaan er prat op producten aan te bieden die je gerust op het nachtkastje kan laten staan. Die ook een soort interieuraccessoire hadden kunnen zijn. Je ziet aan onze producten vaak niet meteen dat ze met seks te maken hebben. En dat speelt in het voordeel van sommige bevolkingsgroepen. Zo verkopen we heel wat kleinere gadgets aan moslimvrouwen die niet zomaar vibrators in hun reistassen mogen vervoeren naar bepaalde regio’s. Worden ze met onze speeltjes toch tegengehouden, dan weet men bij de douane niet eens wat het is.” (lacht) Ook belangrijk wanneer je vandaag een speeltje koopt: het geluid. “Niemand houdt van luid gezoem, de nieuwe generatie sex toys is uiterst stil.” En dan last maar zeker niet least: een gevoelige technologie, die rekening houdt met de noden en wensen van de vrouw. “Heel populair zijn de stimulatoren die met luchtzuiging werken, dat is een heel doeltreffende manier om de clitoris te prikkelen. De sterkte van die zuigtechniek moet dan wel 100 procent op punt staan. Te veel of te weinig suctie en het aangename effect verandert in irritatie.” Waarmee we meteen bij de meest gestelde vraag komen aan het duo vrouwelijke ondernemers. “Ja we testen alles zelf”, en “nee, onze mannen voelen zich niet bedreigd, ze zijn het intussen gewend.” Al is bedreiging toch nog vaak de eerste reflex van mannen wanneer ze Self Studies ontdekken. “We zijn de eersten om mensen aan te moedigen om samen onze producten te ontdekken, als koppel. En bovendien: we hebben ook producten voor mannen. Onze ‘masturbator’ verkoopt bijzonder goed voor vrijgezellenfeestjes.” Een logische volgende stap is de ontwikkeling van eigen producten. “Met de kennis en ervaring die we nu hebben, willen we in de toekomst graag zélf aan de slag om nieuwe speeltjes te ontwikkelen.”

Vies imago

Hoewel de zaken lopen als een trein, getuige daarvan de recente samenwerking met het lingerielabel Love Stories, was de opstart van Self Studies geen sinecure. De volledige onderneming wordt door eigen kapitaal gefinancierd. “We zijn heel wat obstakels tegengekomen”, vertelt Lauren. “Het imago van de seksindustrie bijvoorbeeld. Dat betert stilaan, maar er hangt nog een ‘vies’ kantje aan. Ik heb het zelf ook een tijdlang lastig gevonden om aan mijn vrienden en familie uit te leggen waar ik mee bezig was. Nu is dat voorbij, ik heb er vrede mee. Meer nog, ik ben er trots op.” Nog een hindernis waar de twee op stuiten, is het verbod om expliciet over seks te praten op sociale media. “We mogen onze producten er niet promoten, wat de groei en de awareness van het merk vertraagt. Een achterhaalde regelgeving als je het ons vraagt. Alsof iedereen die met seks bezig is foute bedoelingen heeft. Integendeel. In tijden van burn-outs en depressies is een gezonde seksuele beleving des te belangrijker.”

Normaliseren – Er is niks ‘vies’ of schaamtelijk aan de speeltjes van Self Studies