Best Dressed: Eenvoud siert Paris Jackson

Wie is Paris Jackson?

Met armen vol tatoeages en een stijlvolle interpretatie van de Quiet Luxury-trend tijdens de S/S ’24-show van Stella McCartney treedt Paris naar voren als stijlicoon en niet enkel als nepobaby. Paris Jackson werd in 1998 geboren in Beverly Hills als het tweede kind van popartiest Michael Jackson en Debbie Rowe. Ze is model, actrice en activiste. Paris maakte haar acteerdebuut in de televisieserie Star in 2017 en verscheen in 2020 in de film Gringo. Ze heeft ook een tijdje in de muziek rondgefladderd en trad op als zangeres en songwriter met haar band The Soundflowers. Dankzij haar grote netwerk en platform brengt de actrice onderwerpen als het bewustzijn voor mentale gezondheid en het milieu onder de aandacht. Ze valt op, niet enkel door haar familienaam maar ook dankzij haar uitgesproken stijl, en haar collectie tatoeages en piercings.

De Risico’s

Paris is bekend voor haar casual stijl, met ­boho-invloeden. Ze is ook niet vies van de rockchick-look: veel leer, bandshirts, studs, korte jurkjes. In combinatie met tatoeages en piercings kan dat heel cliché worden. Niet iedereen wil eruitzien alsof ze rechtstreeks van de tourbus komen. Vandaar dat de Quiet Luxury-trend de ideale look is voor Jackson: klassieke wintermantels, camel jurkjes, een ­geklede handtas, een exclusief paar hakken. Stijlvolle basics met een eigen karakter die zo tijdloos zijn als hun beschrijving doet vermoeden. Ze heeft ook een voorliefde voor vintage, wat de look nog interessanter maakt, want niets is zo stijlvol als een vintage kasjmieren trui of camel winterjas.

Het Succes

Paris Jackson is hier het perfecte voorbeeld van Quiet Luxury: elegantie, kwaliteit en geen flashy logo’s. Een Quiet Luxury-garderobe heb je voor het leven, want dit zijn stuks die je voor altijd kunt dragen. Met haar korte trenchjurk en ruiten jas past Paris perfect in het plaatje.