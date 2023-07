Tussen kunst en comeback: Venus Williams neemt opnieuwhet racket op

Hoezo is Venus de rode planeet? Een blauwe planeet is deze Venus Williams. Blauw zoals de aarde waarop ze tegenwoordig, wellicht kortstondig, nederdaalt. Plaats van dat gebeuren: Wimbledon. Waarom doet ze dit zichzelf toch aan? Niet voor het palmares, noch voor het geld. “Tennis is het mooiste spelletje van de wereld.”

Venus Williams neemt opnieuw het racket op

Wedden? Wanneer je dit leest – ten vroegste op donderdag 6 juli – is Venus alweer verdwenen. Zo niet, dan heeft ze de eerste ronde van Wimbledon overleefd. Weinig waarschijnlijk. De eerste ronde is al enige tijd het hoogst haalbare. En zelfs daarvoor heeft Venus Williams tegenwoordig een wildcard nodig.

Pronostiek. Even vlug verdwenen als (weer) verschenen. Dat laatste gebeurde op 13 juni al. Ze was toen nog 42 (intussen 43) en ze nam het in de eerste ronde van het toernooi in Nederlandse Rosmalen op tegen een Zwitserse debutante van meer dan de helft jonger, de 17-jarige Celine Naef. Die zei: “Ik kan niet geloven dat ik de kans kreeg om tegen haar te spelen. Er is bijna niemand van mijn leeftijd die dat kan zeggen. Ze is mijn idool en een rolmodel voor iedereen.” Wat had je gedacht? Venus vloog er onverbiddelijk uit, bovendien onder het oog van haar zus Serena (twee jaar jonger, sinds vorig jaar met pensioen, zwanger van haar tweede).

Waarom doet ze zichzelf dat aan, vroegen ze Venus na match nummer 1.087. Zowel haar erelijst (49 WTA-titels, waaronder 7 grandslams) als haar bankrekening (40 miljoen euro alleen al aan prijzengeld) is rijkelijk gevuld. De jongste jaren stapelt ze vooral blessures op. Haar jongste zege dateert van 2021, ze staat 696ste op de wereldranglijst. Het antwoord: “Het is het mooiste spelletje van de wereld.”

Tante Inès, Rinus en Venus

Hoe was dit verhaal begonnen zonder die comeback in Rosmalen? Misschien wel met de 92-jarige schilderes Inés Van den Kieboom. Uit Oostende, een tante van Arno. Toen zij dit voorjaar een tentoonstelling kreeg in de Tim Van Laere Gallery, viel de naam van Venus Williams. “Ze kocht vier werken. Toen moest ik even met mijn ogen knipperen. Zo’n wereldster die je werk goed vindt.” Sterker. In maart bezocht Venus de Antwerpse galerie en ging dineren met enkele kunstenaars. Van den Kiebooms portret van Serena Williams hangt nu thuis bij Venus.

Ook van Rinus Van de Velde (eveneens verbonden aan Tim Van Laere Gallery) kocht Venus een werk. Maar hij kreeg haar niet te zien. Gelukkig maar, voegt hij er verrassend aan toe. “Ze wilde naar een galerijshow komen kijken en me ontmoeten. Dat is nu niet direct mijn grootste droom. Een echte ontmoeting is vaak minder interessant dan wanneer je je het gesprek inbeeldt. Dus was ik niet teleurgesteld toen ze afbelde wegens corona. Ik ben nochtans enorm gefascineerd door tennis en ik heb tonnen respect voor deze vrouw.”

Tim Van Laere (broer van Tom aka Admiral Freebee) is Venus Williams dankbaar. Een beetje dankzij haar werd zijn galerie wereldberoemd. Het gevolg van een onbenullig incident. De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka moest van de Amerikaanse Tennis Association 10.000 dollar boete betalen voor sluikreclame: hij droeg tijdens de US Open een tas die te opzichtig een logo van Tim Van Laere Gallery toonde. Het voorval leidde een eigen leven, ook in de media, vooral nadat Venus Williams er tweet over had verstuurd.

Kunstliefhebber pur sang. Van haar verblijf in Nederland maakte Venus Williams gebruik om zich naar het Moco Museum (het Museum voor Moderne Kunst) in Amsterdam te begeven. Na haar uitschakeling in de eerste ronde had ze daar ook de tijd voor.

Telkens nee

Tijd heeft Venus Williams voor nog andere nevenactiviteiten. Ze volgde tekenlessen en behaalde een certificering voor interieurontwerp. In 2002 richtte ze het interieurbedrijf V Starr Interiors op, aanwezig op de high-end residentiële markt, maar ook gespecialiseerd in commercieel design. Voorts creëerde Venus de kledinglijn Eleven, een modemerk voor alledaagse en tenniskledij. En ze lanceerde Happy Viking, dat plantaardig superfood verkoopt.

In 2010 was Venus coauteur van de bestseller van de The New York Times: The Path to Winning: Business Leaders, Artists, Doctors and Other Visionaries on How Sports Can Help Achieve the Heights of Their Profession, waarvoor ze succesvolle mensen als Sir Richard Branson en Condoleezza Rice interviewde over hun vroege sportervaringen.

Een diploma businessmanagement behaalde ze in 2015 aan de Indiana University. Met Serena is ze aandeelhouder van en voert ze promotie voor Shares, een Franse tradingapp. En ze is partner bij het Amerikaanse private-equitybedrijf Topspin Consumer Partners.

Schreven we zonet ‘partner’? Venus heeft zelfs tijd voor een privéleven. Van 2007 tot 2010 was ze samen met de golfer Hank Kuehne. Daarna daagde het Cubaanse model Elio Peace aan haar zijde op. Ze ontmoette hem op de set van haar Eleven-kledinglijn. Tot eind 2019 deelde ze lief en leed met Nicholas Hammond, een financier en de erfgenaam van de familie Annenberg (Walter Annenberg verkocht zijn media-imperium Triangle Media voor 3 miljoen dollar aan Rupert Murdoch). Maar ook die relatie liep spaak. Tegenwoordig is ze single, op Instragram noteerde ze begin dit jaar: “Veel mensen vragen me of ik getrouwd ben, ga trouwen of met hen wil trouwen. Het antwoord is telkens nee.”

© Kenny Germé @ Total World

King Richard

Hoe was dit verhaal begonnen zonder de comeback van Venus in Rosmalen en de tante van Arno? Misschien wel met de oorveeg die Will Smith uitdeelde aan Chris Rock tijdens de uitreiking van de Oscars (op 13 maart 2023). Smith was op het event aanwezig, om een Oscar in ontvangst te nemen voor zijn vertolking van Richard Williams – de vader van Venus en Serena – in de film King Richard.

Die biopic doet de werkelijkheid geweld aan – het echte verhaal van Richard Williams (intussen 80, half verlamd door een beroerte en hevig dementerend) is dat van een man die stal, vocht, ziekelijk ontrouw was en bij diverse vrouwen meer dan twintig kinderen verwekte, maar alleen omkeek naar de twee met tennistalent.

Richard Williams zag het licht, toen hij in 1978 de Roemeense Virginia Ruzici Roland Garros zag winnen en vernam dat ze voor die zege 40.000 dollar opstreek. Prompt besliste hij twee kinderen te krijgen (bij zijn tweede vrouw, Oracene Price) en er tenniskampioenen van te kweken. Aldus geschiedde.

Vader Richard legde Venus en Serena een bikkelhard regime op. Toch zijn ze trots op hun vader. En op de prent King Richard, die – voor een goed begrip – met hun centen werd gerealiseerd. “Zo emotioneel, elke keer als ik kijk, lopen de tranen over mijn wangen”, zegt Venus.

Mentaal welzijn

Iedereen denkt dat Serena Williams (met 23 majors op haar erelijst geldt ze als GOAT – Greatest Of All Times) een betere tennisser is dan Venus. Denk opnieuw. Want wat als Venus’ loopbaan niet door blessures en ziekte was gehinderd? In 2011 luidde de diagnose: het syndroom van Sjörgen, een chronische reumatische auto-immuunziekte. Symptomen: droge ogen en mond, vermoeidheid en pijnlijke spieren en gewrichten.

In The New York Times voerde Venus Williams in 2021 over die ziekte zelf de pen. “Ik werkte niet alleen met artsen aan de fysieke aspecten van mijn ziekte, maar zocht ook hulp bij psychologen, om meer inzicht te krijgen, om te beletten dat mijn angsten mijn realiteit zouden vertekenen, om mijn vermogen om in het moment te leven te ontwikkelen. En, misschien wel het belangrijkste: ik leerde vriendelijk voor mezelf te zijn, terwijl ik met dit nieuwe obstakel worstelde. Ik ben een tennisprof, maar dat maakt mij niet bijzonder. Ik ben zoals iedereen. We krijgen allemaal te maken met uitdagingen voor onze mentale gezondheid. Het geeft niet wie je bent, we hebben allemaal steun nodig. Hulp vragen of mensen in vertrouwen nemen als je emotionele problemen hebt, is niet makkelijk. Dankzij de zorg voor mijn mentale welzijn hou ik na zoveel jaren nog altijd van het tennis. Ik werk samen met een dienst, BetterHelp, die initiatieven neemt om de schaamtegevoelens rond psychische aandoeningen weg te nemen. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan het destigmatiseren van geestesziekten, en dat begint hier: laten we er voor onszelf en voor elkaar zijn, en weten wat nodig is om echt sterk te zijn.”