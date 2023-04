Serax in zee met modemerk Marni

Handtassen, jurken, tuinmeubilair, kussens,… Er was nog één sector die ontbrak in de kleurrijke collectie van het Italiaanse Marni, en dat is servies.

Voor de ontwikkeling van dat allereerste MARNI servies gingen de Italianen ten rade bij het Belgische Serax. Het resultaat, een 120-delige botanisch geïnspireerde set van borden, schalen, kopjes en theepotten getiteld ‘Midnight Flowers’ wordt dezer dagen voorgesteld op de designweek van Milaan.

