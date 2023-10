Iconische horloges: Het tweede (en derde, en vierde) leven van klassiekers

watch STYLE

twintig iconen in een nieuw jasje

Elk horlogemerk koestert dezelfde ambitie: een horloge ­bedenken dat iedereen meteen herkent. Daarna kunnen er varianten volgen, zolang ze maar niet raken aan de authenticiteit van het icoon. Twintig ­voorbeelden van klassiekers en de twist die ze anno 2023 kregen.

Tekst / Ben Herremans

1. ULYSSE NARDIN

Freak One

Geen wijzerplaat, geen wijzers en geen kroon: de Freak van Ulysse Nardin gaat prat op een esoterische status en is even glorieus als bizar. Twee bruggen van het uurwerk draaien om hun eigen as en fungeren als ­minuten- en uurwijzer.

2. AUDEMARS PIGUET

Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph

Gelanceerd in 1993, maar zes jaar later ­gehypet dankzij Arnold Schwarzenegger

in de film End of Days. Het merk markeert de dertigste verjaardag met een model in zwarte keramiek en met gele details, dat ­verwijst naar de versie uit 1999.

3. HERMÈS

H08 Colours

In 2022 bleken de inkomsten van de ­horlogeafdeling van Hermès gestegen met 46 procent. Die toename dankt het merk grotendeels aan de H08 die nu twee jaar

in omloop is. Hermès voegde dit jaar vier kleuren toe aan de collectie. Onder meer

dit punchy geel.

4. HUBLOT

Big Bang MP-13

Dit is de dertiende – geen bijgeloof bij ­Hublot – versie van de MP, het meesterstuk van het merk dat opvalt door zijn onconventionele look. Het horloge bevat een biaxiale tourbillon en bi-retrograde weergave.



5. CARTIER

Santos-Dumont Skeleton

Dit horloge vertelt het avontuur van de ­Braziliaanse luchtvaartpionier Alberto ­Santos-Dumont, voor wie Cartier 119 jaar ­geleden het eerste polshorloge creëerde.

Het oscillerende gewicht heeft de vorm van een Demoiselle, een vliegtuig dat Santos-­Dumont ontwierp in 1907.

6. OMEGA

Seamaster Diver 300M Paris 2024

Volgend jaar treedt OMEGA voor de 31ste keer op als de officiële timekeeper van de Olympische Spelen – sinds 1932 vervult het merk die taak. Het kondigt de Spelen van ­Parijs aan met een Seamaster met golden touch, een knipoog naar de gouden medailles.

7. ORIS

ProPilot X Kermit Edition

01 400 7778 7157-Set – ProPilot X Kermit Edition

De groene kleur van de wijzerplaat in ­titanium verwijst naar Kermit de kikker,

en op de eerste dag van elke maand – Kermit Day, volgens het merk Oris – verschijnt

de zingende kikker van de Muppets in het datumvenstertje.

8. PATEK PHILIPPE

Patek Philippe 6007G (Calatrava)

Ze gaan zonder twijfel de geschiedenis in als de ‘colorful Calatravas’. Met drie primaire kleuren (geel, rood en blauw) serveert Patek Philippe een update van een Calatrava-­collectie die het al sinds 1932 meeneemt.



9. TAG HEUER

Carrera Chronograph

Zestig jaar geleden bracht Jack Heuer zijn eerste Carrera op de markt, een ­model waarover hij achteraf vaak zei dat het zijn favoriete design was. Heuer is nu 90 jaar. In 1963 was hij de inspirerende baas van een jong horlogemerk dat zijn band met de autosport visueel uitdrukte. En ook deze chronograaf liegt niet.

10. IWC

Ingenieur Automatic 40

Het mysterie achter de comeback van

de door de beroemde designer Gerald Genta in de jaren zeventig ontworpen Ingenieur is niet dat het model terugkeert, maar dat het ooit verdwenen is.

11. JAEGER-LECOULTRE

Reverso Tribute Duoface Tourbillon

2023 Novelties

De Reverso van Jaeger-LeCoultre werd gecreëerd in 1931. Dit jaar viert het merk de dertigste verjaardag van de eerste rechthoekige versie met tourbillon en presenteert een horloge in rosé goud.

De achterkant geeft een tweede tijdzone aan.

12. TUDOR

Pelagos FXD

Al midden jaren vijftig testte de

US Navy Tudor-duikhorloges en sinds 1958 zitten ze rond de polsen van de ­militaire duikers. Met een titanium ­horlogekast, een manufactuurkaliber, een unidirectionele bezel en band met streepjespatronen brengt de Pelagos FXX hulde aan dit verhaal.

13. ZENITH

Pilot Big Date Flyback

Sinds 1904 gebruikt Zenith het woord ‘pilot’ als een trademark op de wijzerplaat van haar horloges. Dit jaar introduceerde Zenith een nieuwe Pilot-collectie. Met zijn moderne vintagelook lijkt het horloge een echo van de El Primero Rainbow uit 1997.

14. CHANEL

Monsieur Tourbillon Meteorite

Het meest mannelijke én meest ­onderschatte horloge van Chanel is een schoolvoorbeeld van verhoudingen, ­balans, volumebeheersing en subtiliteit. Meteorietfragmenten in de matzwarte keramiek, inhouse geproduceerde flying tourbillon.



15. LONGINES

2023 Flagship Heritage

Sinds 1957 vertegenwoordigt Flagship

een emblematische lijn voor Longines.

Dit jaar voegt het merk drie versies

(verzilverd opaline, sunray zilver, sunray blauw) aan de lijn toe, elk uitgerust met

een maanfasecomplicatie.

16. PIAGET

Polo Perpetual Calendar Obsidian

CEO Benjamin Comar van Piaget verzon

het woord ‘extrelegance’ om het DNA van

zijn merk uit te drukken: extravagant en toch elegant. Dit horloge is gedecoreerd met een wijzerplaat van obsidiaan, en een ring in blauwe saffier.

17. MONTBLANC

1858 The Unveiled Timekeeper Minerva Limited Edition

In de legendarische Minerva-manufactuur produceerde Montblanc deze chronograaf, die zowel de 165ste verjaardag van Minerva-­uurwerken als de honderdste verjaardag van het eerste chronograafuurwerk, het Calibre 13.20, viert.

18. GRAND SEIKO



Caliber 9S 25th Anniversary Limited Edition: SBGJ275

Om de 25ste verjaardag van zijn Caliber 95 te vieren, introduceert Grand Seiko twee GMT-horloges in zijn Sports en Elegance Collections. Bron van inspiratie voor de ­wijzerplaat: de lucht boven de Mont Iwate.

19. ROLEX

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona © Rolex

In 1962 werd voor het eerst een 24 uurautorace gehouden op de Daytona International Speedway. Eén jaar later ontving de winnaar een nieuw model van Rolex: de Oyster ­Perpetual Cosmograph Daytona. Om de zestigste verjaardag van het horloge te vieren, brengt Rolex een vernieuwde versie uit.

20. BREGUET

Classique Quantième perpétuel 7327

In 1780 oogstte Abraham-Louis Breguet veel bijval met zijn zogenoemde perpétuelles die automatisch werden opgewonden tijdens het stappen. In zijn Classique-collectie brengt Breguet een herinterpretatie van de eeuwigdurende kalender in twee gouden versies.