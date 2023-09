Everybody loves ERL: ‘Noem mij een storyteller die toevallig kleren maakt’

Eerder toevallig richtte de Californische scenarist Eli Russell Linnetz vijf jaar geleden modelabel ERL op. Ondertussen wordt zijn collectie wereldwijd verkocht en creëerde hij een capsulecollectie voor Dior Homme en nu ook voor Levi’s. Trends Style was te gast op zijn allereerste defilé, als gastontwerper van Pitti Uomo, de mannenmodebeurs in Firenze.

De ochtend voor de show heerst er een gezellige drukte in de backstage van het eeuwenoude Palazzo Corsini, waar de show ’s avonds zal plaatsvinden. Eli Russell Linnetz stelt er zijn collectie voor aan de pers. Speciaal voor de show in Firenze heeft hij zich geïnspireerd op de eeuwenoude renaissancestad. De kleren neigen naar historische kostuums, gemixt met Californische surfelementen. Linnetz is geboren en getogen in Venice Beach, Los Angeles. Niets deed vermoeden dat hij ooit in de modewereld zou belanden. Linnetz, die als kind nog (stem)acteur was in Disneyfilms als Keizer Kuzco, volgde een opleiding tot scenarioschrijver aan de USC School of Cinematic Arts in Los Angeles, wat hem een baan als assistent van de Amerikaanse scenario- en toneelschrijver David Mamet op Broadway opleverde. Hij werkte ook samen met Woody Allen. “Als kind nam mijn moeder mij mee naar films, musicals en theatervoorstellingen, wat mijn interesse voor film sterk aangewakkerd heeft. Om mijn studies te betalen, werkte ik in de kostuumafdeling van de opera. Kostuumontwerp vond ik wel in zekere zin boeiend, zonder ooit de ambitie te koesteren om modeontwerper te worden. Dit is mij gewoon overkomen”, zegt hij bescheiden.

Te gast Tijdens Pitti Uomo stelde ERL als gastdesigner zijn eerstvolgende zomercollectie voor © ERL

Nochtans is het lijstje van beroemde namen met wie hij al samengewerkt heeft, vrij indrukwekkend. Na zijn studie werd hij gevraagd om de muziekvideo’s van Kanye West te produceren, later werd hij door Kanye en Kim Kardashian ingehuurd als creative director. Hij werkte hij ook samen met Lady Gaga voor haar concertenreeks in Las Vegas. “Ik zap van het ene creatieve project naar het andere. Dat lef om me telkens in een nieuw creatief avontuur te smijten, is wellicht heel Amerikaans.”

Storytelling als leidraad

Zijn eerste modeopdracht én tegelijk de start van zijn label heeft Eli Russell Linnetz te danken aan een ontmoeting met Adrian Joffe, de CEO van Dover Street Market en Comme des Garçons, de collectie van Rei Kawakubo met wie Joffe getrouwd is. Naar aanleiding van de opening van de Dover Street Market-boetiek in Los Angeles in 2018 werd Eli Russell Linnetz gevraagd om een capsulecollectie te ontwerpen. Hij deed dat onder zijn initialen ERL, naar eigen zeggen omdat hij te verlegen was en onder de radar wilde blijven. Het bleef niet bij één capsulecollectie: ERL groeide uit tot een label dat vandaag meer dan 300 verkooppunten wereldwijd telt. In 2022 werd Eli Russell Linnetz finalist van de prestigieuze LVMH Prize en sleepte hij de Karl Lagerfeld-prijs in de wacht. De grote doorbraak kwam er dankzij een samenwerking met Kim Jones voor Dior Homme.

Goed bezig De Californiër rijgt de samenwerkingen aaneen: van luxemerken tot het democratische Levi’s © ERL

“De samenwerking met Kim Jones was een fantastische ervaring en heeft mij op de kaart gezet. En toch voel ik mij nog steeds geen modeontwerper, maar veeleer een kunstenaar die zich uitdrukt in om het even welk medium. De meeste ontwerpers met een modeachtergrond creëren om iets te verkopen, bij mij gaat het puur om de kunst en om verhalen te vertellen. Noem mij een storyteller die toevallig kleren maakt. Ik heb nog nooit de druk gevoeld om een business uit te bouwen. De enige druk die ik mezelf opleg, is authentiek en eerlijk te zijn. En ja, soms lig ik wel wakker van dat mijn label zo snel gegroeid is, buiten mijn verwachtingen om. Ik vind het belangrijk de controle te behouden.”

Te gast Tijdens Pitti Uomo stelde ERL als gastdesigner zijn eerstvolgende zomercollectie voor © ERL

Surfen in Firenze

Authentiek is ERL in ieder geval. Voor zijn show in Firenze liet hij zich inspireren door de rijke geschiedenis van Firenze en koppelde hij dit aan de wereld van de Californische surfers. Dit leidde tot een soort verkleedpartij, van koele boys in couture meets surf historisch geïnspireerde pakken en accessoires. Het verhaal achter de collectie situeert zich aan het einde van volgende eeuw, wanneer Firenze onder water staat en het surfparadijs voor hippe Californiërs wordt. Of er op deze geslaagde show een vervolg komt? “Ik ben heel gelukkig dat ik hier in Firenze mijn eerste show mocht geven ; misschien is het mijn laatste, misschien ook niet. Het is de bedoeling dat ik ook in de toekomst verschillende expressievormen blijf combineren. Ik sluit niets uit, ik zie wel wat op mijn pad komt.”

Americana Aan All American-stijlinvloeden geen gebrek bij ERL © ERL