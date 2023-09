Down by the river: riviercruisen door Zuid-Frankrijk

Stap mee aan boord van een riviercruise op het zuidelijke deel van de Rhône. Voel de zachte deining op het water, terwijl je door prachtige landschappen glijdt, geniet van een Bourgondisch en relaxed leven aan boord én van inspirerende citytrips. God in Frankrijk? Die gaat op cruise.

Onze reis start in Lyon, een fijne stad in Zuidoost-Frankrijk en zeker een bezoek waard, maar wij zijn té benieuwd naar ons schip en willen meteen inchecken, ons nestelen in de kajuit en genieten van het leven aan boord. In het Panorama Salon van het schip heet de cruisedirector iedereen welkom, een kort infomoment dat naadloos overgaat in een aperitief. Zo hebben we het graag. We klinken en verhuizen met ons glas champagne naar het voordek. De wind trekt zachtjes aan en we varen Lyon buiten, onder de stadsbruggen door. De vakantie is begonnen. Na een verrukkelijk diner in het Riverside-restaurant aan boord verhuizen we naar het bovendek. De stad ligt ondertussen ver achter ons. Rondom zien we prachtige natuur, badend in een warme avondgloed. We horen krekels en de bomen aan de oevers weerspiegelen romantisch in het water.

Glijdend landschap Een riviercruise is vooral glijden langs rustgevend groen © Veerle Symoens

Wijngaard van de paus

De volgende dag meren we zo’n 200 kilmeter zuidelijker aan op een rustig plekje nabij Châteauneuf-du-Pape: een charmant dorpje te midden van glooiende groene landschappen. In de veertiende eeuw liet de paus hier een nieuw kasteel als zomerverblijf bouwen, inclusief uitgestrekte wijngaarden. Ondertussen is de regio wereldwijd bekend om zijn uitstekende rode wijnen. Die komt van dertien verschillende druivenrassen waaronder de grenache, syrah en mourvèdre de belangrijkste zijn. Het geheim van Châteauneuf-du-Pape-wijnen zit vooral in de bodems met klei en rolkeien, zij nemen overdag warmte op om die ‘s nachts weer af te staan aan de druivenstokken. Ontdek tijdens een wijndegustatie de stevige structuur, rijkdom en diepgang van al deze smaken.

Als Van Gogh in Arles De jarenlange uitvalsbasis van de schilder bulkt van de pittoreske hoekjes, pleintjes en eetgelegenheden © Veerle Symoens

romeinse restanten

Zin in een uitstap naar Pont du Gard? Dan word je na de lunch opgepikt aan het schip. Blijf je liever genieten op het dek? Dat kan ook. Het schip vaart rustig door tot in Avignon, waar iedereen elkaar ’s avonds terugziet. De Pont du Gard is een indrukwekkend Romeins aquaduct. Met zijn imposante bogen en stenen constructie is het een opmerkelijk staaltje van architectuur en ingenieurskunst. Dat aquaduct werd gebouwd in de eerste eeuw om water van de bronnen in buurt van Uzès naar Nîmes te voeren, een afstand van ongeveer vijftig kilometer. Pont du Gard is 49 meter hoog en bestaat uit drie niveaus, waarvan het bovenste 275 meter lang is. Impressionant dus. De beboste heuvels en de rivier Gardon die eronderdoor stroomt, zorgen voor een instant vakantiegevoel. Het is zalig zwemmen in de schaduw van zo’n monument. Kanotochten zijn ook mogelijk en in de zomermaanden worden er concerten, lichtshows en theatervoorstellingen georganiseerd. Wat een setting.

Reizend restaurant Restaurant ‘Riverside’ schotelt continu culinaire toppertjes voor © Veerle Symoens

sur le pont d’avignon

Aperitieven doen we op het schip. “Eigenlijk is het hier heel de dag happy hour”, grappen we. Alles op de barkaart is steeds beschikbaar, de minibar in de kajuit is gevuld en elke dag maakt de crew twee nieuwe cocktails als aanvulling op de uitgebreide drankenkaart.

Dineren doen we opnieuw in het Riverside-restaurant aan boord. Als je wilt, degusteer je hier ’s middags en ‘s avonds een vijfgangenmenu. Er wordt ook steeds in een veganmenu voorzien. Alles is all-inclusive en gerechten worden met de beste ingrediënten bereid.

Voor zonsondergang leen ik nog even een fiets op het dek en rij langs het glinsterende water in Avignon tot aan de beroemde Pont Saint-Bénézet. Die middeleeuwse brug over de Rhône is wereldberoemd door het Franse kinderliedje Sur le pont d’Avignon. En hoewel ze niet volledig bewaard is gebleven, is het een iconisch symbool van Avignon en biedt het een prachtig uitzicht op de stad en de rivier bij avondlicht.

In Avignon liggen we vlak bij het centrum aangemeerd. We brengen er opnieuw de nacht door in onze recent vernieuwde kajuit. Een stijlvolle hotelkamer op het water, met mooi afgewerkte materialen, een groot raam en een Frans balkon. Na het ontbijtbuffet wandelen we de oude stadsomwallingen van Avignon binnen en ontdekken we een wirwar aan gezellige straatjes. In de Rue Saint-Agricol bevinden zich mooie boetieks als Fragronard, Longchamps, Rolex en APM Monaco. Deze straat komt uit op Place de l’Horloge, een levend plein met cafés, restaurants en het theatergebouw. Avignon staat bekend om zijn theaterfestival, het Festival d’Avignon. Elk jaar in juli komen duizenden theatermakers, artiesten en theaterliefhebbers uit de hele wereld hier genieten van toneelstukken, dansvoorstellingen, muziek en straatoptredens.

Bijna tweeduizend jaar geleden bouwden de Romeinen dit indrukwekkende aquaduct © Veerle Symoens

En wist je dat Avignon in de veertiende eeuw het centrum van de katholieke kerk was? Het Palais des Papes is een gigantisch gotisch paleis met indrukwekkende zalen, kapellen en tuinen dat je nog steeds kunt bezoeken. De openbare tuinen links ervan, de Jardin des Doms, zijn ook de moeite voor een wandeling.

waar van gogh gedijde

Ondertussen hebben we de zalige cadans van het boot- en citytripleven ondertussen goed te pakken. Hoe heerlijk is het om dagelijks op een andere bestemming toe te komen, zonder dat je telkens opnieuw je koffers hoeft te pakken? Het hotel vaart als het ware mee. De volgende bestemming is Arles. Arles is het zuidelijkste punt van onze riviercruise. Het is de stad waar Vincent van Gogh veel van zijn inspiratie vond. Je kunt er plaatsen bezoeken die hij schilderde, zoals het Café van Gogh en La Maison Jaune. De Espace Van Gogh herbergt een collectie werken en in de binnentuin is het fijn om even te verpozen. Het historische centrum van Arles is precies wat je van een stadje in de Provence verwacht; een en al charme, gezellige straatjes, mooie gebouwen en pleintjes. De Place de la République is het belangrijkste plein met knappe architectuur. Arènes d’Arles iets verderop is een van de best bewaarde Romeinse amfitheaters ter wereld en wordt nog steeds gebruikt voor evenementen.

Citytrippen Elke gast is vrij om voor een al dan niet geleide excursie van boord te gaan, maar blijven zonnekloppen kan ook © Veerle Symoens

Elk jaar, gedurende de zomermaanden, trekt het prestigieuze fotografiefestival Rencontres d’Arles duizenden bezoekers om te genieten van tentoonstellingen van gerenommeerde fotografen en opkomend talent. Het is een belangrijk evenement in de internationale fotografiewereld en zeker een bezoek waard. ’s Avonds zetten we de terugtocht in en varen we stroomopwaarts opnieuw richting Lyon. Na het diner reserveer ik een wellnessmomentje aan boord met infrarood sauna, jacuzzi en stoombad. Perfect om zalig te ontspannen en daarna te dromen op de deining van het water.

Ver van het toerisme

Viviers is een juweeltje aan de oevers van de Rhône: een pittoresk stadje in de Ardèche op weg van het Zuiden naar Lyon. Viviers wordt omgeven door groen en ligt ver weg van grote toeristische bestemmingen. Het heeft een unieke charme, kronkelende steegjes en veel middeleeuwse architectuur. Het meest opvallende monument is de kathedraal van Saint-Vincent. De kathedraal dateert uit de twaalfde eeuw en herbergt fresco’s, een knap marmeren altaar, houtsnijwerk, een indrukwekkend orgel en mooie glas-in-loodramen. Op de heuvel achter de kathedraal word je beloond met een prachtig panoramisch uitzicht over de stad en de omliggende vallei.

na De high tea, de jacuzzi

We vertrekken rond lunchtijd en zetten onze tocht richting Lyon verder. We hebben heel de namiddag om te genieten op het schip en dus zonnen en lezen we op het dek. Daarna is het tijd voor een high tea in het Panorama Salon. Wat een verwennerij: een lang buffet vol taarten, gebakjes, fruit, macarons en hartig belegde hapjes. De namiddag sluiten we af in de jacuzzi boven op het dek. In het water op het water omringd door natuur. Er zijn zo van die momenten dat de realiteit je dromen even inhaalt. ’s Avond spreken we af in het restaurant achteraan op het Diamond Deck. De chef heeft voor ons een speciaal menu bereid met aangepaste wijnen. We genieten van ons laatste avondmaal aan boord bij een zalige zonsondergang over de Rhône.

Riviervervoer Viva Voyage beantwoordt niet aan het clichébeeld van de giganteske cruiseboot © Veerle Symoens