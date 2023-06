De nieuwe Trends Style

Het juninummer van Trends Style is er; prachtige binnenkijkers, hotspots in Milaan en de grootste ergernissen op restaurant van onze foodjournalisten. Dat en nog zoveel meer.



Hoofdredacteur An Bogaerts: “Mensen die onverwachts aanbellen, dat is toch altijd een klein stressmoment. Niet alleen omdat het huishouden al wel eens volledig vierkant durft te draaien ten huize An Bogaerts, maar vooral ook omdat heel wat bezoekers graag een rondleiding krijgen bij me thuis. Het zit namelijk zo: design, architectuur en interieur zijn al bijna twintig jaar mijn stokpaardjes in de lifestylejournalistiek. Ik ga naar tentoonstellingen, interview ontwerpers, schuim designweken af. Voor heel wat buitenstaanders wil dat automatisch zeggen ‘dat die dan zelf ook wel prachtig zal wonen’. Ik mag zeker niet klagen over mijn huis, maar het is een serieus geval van work in progress. Ooit zal het fantastisch zijn.

Maar in afwachting daarvan klopten we voor deze Trends Style alvast aan bij enkele andere interieurprofessionals. Lucinda Chambers was ooit fashion director bij Vogue en leidt nu Colville, een luxemerk dat mode en interieur combineert. Veerle Windels mocht bij haar binnenkijken. Ook Koen en Karo Fierens openden hun deuren voor ons. Zij specialiseren met hun bedrijf in maatwerk en kunnen daarvan straffe staaltjes tonen in eigen huis. Maar nog straffer is dat kunstenaar Piet Stockmans eigenhandig een kunstwerk bij hen kwam installeren. Een magisch moment.

Naast de drie belangrijkste interieurtrends die we spotten tijdens de recente designweek in Milaan, laten we u in dit nummer ook kennismaken met opkomend ontwerptalent. De Spaans-Belgische Studio Masquespacio is enorm aan het boomen: heel wat hippe restaurants en retailruimtes worden door dit kleurrijke koppel ingericht. Trends Style ging bij hen langs in Valencia en zag een ambitieuze start-up. 250 jaar geleden was ook champagnehuis Veuve Clicquot een ambitieuze start-up trouwens, tot de oprichter heel jong het leven liet. De weduwe Clicquot nam het bedrijf onder haar vleugels, en ook zij ontwikkelde een passie voor design. Zelfs nu blijft ze ontwerpers inspireren.

Ten slotte maken we in deze Trends Style ook eens plaats voor een portie frustratie. Onze twee foodprofessionals berichten maandelijks vol lof over nieuwe chefs, hippe restaurants en heerlijke ingrediënten, maar soms is het ook voor hen miserie. Op restaurant gaan is niet altijd een geslaagde ervaring, en wanneer dat gefundeerd en grappig kan, dan mag ook dat slechte nieuws zeker eens gedeeld worden. De herkenbaarheid van hun ergernissen is bijzonder groot. Zoals het binnenkomen in een chic restaurant en volledig genegeerd worden. Minuten staan draaien en niemand die je ziet staan.

Dat is dan toch anders bij mij thuis. Ondanks het stressmomentje zal ik altijd met de glimlach de deur openen en gasten verwelkomen. Alleen die rondleidingen, daar moet ik misschien een reservatiesysteem voor bedenken.”

An Bogaerts © National