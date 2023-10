Haal meer uit Malta: De 10 must-do’s op het eiland

Travel Style hotspots op het eiland Malta

Het eiland Malta heeft vele gezichten. Die van een culturele citytrip, een strandvakantie én een culinaire ontdekkingstocht. Wij stelden alvast een bucketlist op van tien bijzondere bezienswaardigheden.

Tekst en foto’s / Veerle Symoens

1 Valletta

De hoofdstad Valletta staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, en terecht. Het is een

stad die charmeert en de erfenis van een rijke geschiedenis met trots draagt.

Dat merk je aan de knappe architectuur – ­kerken, vroegere ­ridderresidenties en ­prachtige tuinen. De charmante straatjes rondom het Grootmeesterspaleis zijn zalig om in rond te slenteren. Verloren lopen doe je niet, want het schierleiland is klein en Valletta werd ooit strategisch aangelegd in

een dambordpatroon. Op sommige plaatsen kun je daardoor aan weerszijden op het einde van de straat de zee zien. Zin in een terrasje? Vlij je neer op het pleintje voor de impressionante zuilengang van de nationale bibliotheek.

Wij bezochten ook de Upper Barrakka ­Gardens. Die werden in 1661 opgericht als ­privétuin voor de Italiaanse ridders, van wie

de herbergen vlakbij lagen. Ze bieden een mooi uitzicht over de haven en de drie versterkte vestigingen, ‘Drie ­Steden’, van Malta. Zin in een lunch? In The Harbour Club vlakbij geniet je van heerlijke visgerechten, recht uit zee.



2 Kerken kijken

De Maltese architect Girolamo Cassar bouwde de Sint-Janscokathedraal van 1573 tot 1577, in amper vier jaar. Het gebouw oogt nogal saai, maar ga toch maar naar binnen. Daar ontdek

je 360 graden aan pracht en praal: bladgoud, ­authentieke tapijten, prachtige schilderijen, ­gekleurd marmer, fresco‘s en authentieke ­mozaïekvloeren vol symboliek. Het beroemde schilderij uit 1608 van de Onthoofding van ­Johannes de Doper door Carravaggio werd ­speciaal geschilderd voor het oratorium van de kathedraal, waar het nog steeds hangt. Een andere must visit is de neoclassicistische Rotunda Santa Marija Assunta in Mosta, gebouwd tussen 1833 en 1860. Het ontwerp is gebaseerd op het Pantheon in Rome: een voorgevel met zes zuilen en een enorme koepel met een diameter van 39,6 meter. Het is de op drie na grootste van Europa. Tijdens WOII raakten drie Duitse bommen de koepel. Twee ketsten af en kwamen op straat ­terecht. De derde viel door de koepel te midden van 300 kerkgangers. Geen enkele bom ont­plofte, wat gerust als een mirakel beschouwd kan worden. Een replica van zo’n bom wordt tentoongesteld in de sacristie van de kerk.

3 Mdina

Mdina bezit een soort middeleeuwse

charme en doet door haar smalle ­straatjes

en omwalling aan de Midden-Oosterse ­medina’s denken. Mdina, tot 1530 de ­hoofdstad van Malta, staat bekend als

de ‘Stille Stad’: je mag binnen de omwalling niet met de auto rijden en dus komen veel ­families die nog een woning in Mdina ­hebben, er enkel in het ­weekend of met ­speciale gelegenheden samen. Alles is ­prachtig onderhouden, waardoor het

heerlijk slenteren is door de kleine steegjes. Leuk detail: het stadje diende als decor voor verschillende scènes in de serie Game of Thrones.

4 Gozo

Je kunt een ferry nemen richting Gozo, of je kunt kiezen voor een exclusief jacht, charters

of plezierbootjes met of zonder kapitein.

Gozo is het kleine zusje van Malta. Het landschap is wat ruwer en biedt spectaculaire uitzichten. Met een jeeptocht van Barbarossa Excursions verkenden we het eiland: van langgerekte stranden met zoutpannen nabij Xwejni Bay tot de gezellige straatjes in hoofdstad Victoria en de oude citadel in het hart van Gozo. We aperitiefden met uitzicht over de Ta’ Ċenċ-kliffen die steil en ruig vanaf

het zee­niveau oprijzen, reden langs verse tijmvelden en bewonderden de Sint-Jans­kathedraal in ­Xewkija.

5 Waterparadijs

Met kristalhelder water en een overvloed aan zeeleven is Malta een paradijs voor duik- en snorkelliefhebbers. Je vindt er onderwater­grotten, scheepswrakken en kleurrijke riffen om te ontdekken. Wij boekten een kleine ­plezierboot met kapitein via Ebsons Comino Ferry en maakten gelijk vaart richting de ­Crystal Lagoon aan het eiland Comino waar we van de boot sprongen en snorkelden in

het prachtige turquoise water. Zoek je iets avontuurlijkers? Kayak dan langs ruige kliffen en geheime grotten, of probeer flyboarden achter een jetski voor de ultieme adrenalinekick.

6 Palazzo Parisio

Met een adembenemend interieur en knappe Italiaanse tuin is het achttiende-eeuwse ­Palazzo Parisio een van de meest spectaculaire en stijlvolle Maltese huizen in privébezit. ­Barones Justine Pergola zet de prachtige ­vertrekken en tuinen open voor het publiek. Palazzo Parisio herbergt ook restaurants en een bar en is te huur voor stijlvolle events.

7 Drie Steden in Rolling Geeks

“In Malta rijden we links zoals de Engelsen, maar met het temperament van de Latino’s”, lacht onze gids voor we onze Rolling Geeks,

een soort elektrische golfkar met dikke banden, instappen. Dat ­verkeer moeten we niet echt vrezen, want Rolling Geeks zijn net ideaal om de straatjes van de veelal autovrije Drie Steden – Vittoriosa, Senglea en Cospicua – te verkennen. “Een voorgeprogrammeerde GPS neemt je mee op tocht in de wagentjes én geeft tegelijk uitleg over de omgeving zoals een echte gids,” zegt eigenaar Chris, een naar Malta verkaste Belg: “Ik sprak de teksten zelf in, dus mijn ­Antwerps accent moet je er wel bijnemen.”.

Zie het als een georganiseerde excursie maar dan in eigen gezelschap, wat het een originele manier maakt om in korte tijd veel te zien.

8 Marsaxlokk

In dit pittoresk vissersdorpje zie je kleurrijke vissersboten, die luzzu heten, met volle netten de haven binnenvaren. Tijdens de zondagsmarkt komt Marsaxlokk helemaal tot leven. Wanneer het slecht weer is, zie je zeebonken langs de kade aan hun boten werken en een wirwar van die kleurrijke bootjes in de haven dobberen.

9 Lokale keuken

Probeer lokale gerechten zoals pastizzi ­(bladerdeeg gevuld met kaas of erwtenpuree), bragioli (traditionele worstvormige vlees­rolletjes), konijnstoofpot, qubbajt (zoete ­nougat) en gebakjes zoals imqaret met dadelvulling. En uiteraard kan de vangst van de

dag niet ontbreken. Omringd door de Middellandse Zee eet je hier op elk moment de meest verse vis. Maaltijden afsluiten kun je met ­bajtra, een likeur gemaakt van lokale cactus­vijgen. En wist je dat het traditionele platte Maltese zuurdesembrood ftira, op de ­UNESCO Werelderfgoedlijst staat?

Wij aten heerlijk in Ta’ Kolina’ aan de kust van Sliema. Een traditioneel Maltese ­restaurant, gerund door een lokale familie.

In Cassarini vlakbij de ‘Blauwe Grot’, genoten we op het dakterras van perfect gegrilde ­tonijn. Bestel er zeker de knapperige huis­gemaakte ‘frietjes’ bij. Ook San Giuliano,

een klein restaurant op de eerste verdieping met uitzicht over Spinola Bay, bood een mooie culinaire Maltese ervaring.

10 Wijnproeven

Dr. John Cauchi besloot naast zijn passie

voor geneeskunde ook die voor wijnmaken te volgen. In 2005 richtte hij het wijndomein San Niklaw op in de zuidoostelijke hoek van Malta. Johns landgoed bestaat uit een zeventiende-­eeuwse kapel bevestigd aan een authentiek ­gerenoveerd landhuis, wijngaarden, een olijfgaard, een boetiekwijnmakerij en een ondergrondse kelder uit de late negentiende eeuw.

“We hebben een wijnproductie van ongeveer 10.000 flessen per jaar. Alle druiven worden in onze eigen wijngaard geteeld om de strenge kwaliteitsnormen te garanderen. Ik vind

het fantastisch aan het hele proces mee te ­werken. Voor en na mijn uren als arts vind je mij dan ook regelmatig op het veld of laat ik gasten genieten van degustaties.” Elk jaar ­worden er vier uitmuntende landgoedwijnen geproduceerd, drie rode en één witte. Onze ­favoriet is de Contrada ta Fangu: een rode wijn op basis van syrah.

Malta in het kort Het eiland Malta ligt in de Middellandse Zee, net onder Sicilië. Het is een zelfstandig land met een heel eigen taal en cultuur; ontstaan door de vele veroveringen en bezettingen doorheen de geschiedenis. Malta bestaat uit de hoofdeilanden Malta, Gozo en Comino plus nog enkele

onbewoonde rotsachtige eilandjes. Het is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Malta staat op nummer één van de ­wereld, als meest lgbtq- vriendelijk land. Wij vlogen met Air Malta, van Brussel rechtstreeks naar Valletta. De vlucht duurt ongeveer 2.45 uur. We verbleven in de ­vernieuwde en ruime kamers van Hilton Hotel Malta met terras en zeezicht. Op Malta rijden ze links. Maar geen nood, taxi’s, Bolt en Uber werken uitstekend

en zijn een aanrader op het eiland.

