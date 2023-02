Sommige modelabels maken zijsprongen naar beautyproducten, of naar de interieurwereld. Het Britse Burberry houdt zich daarentegen al een tijdje bezig met Land Art. Zo vroeg het de Cubaans-Amerikaanse kunstenaar Jorge Rodriguez-Gerada om de typische Burberry ruiten aan te brengen op een heuvel in Overberg, niet ver van Kaapstad. Alle verven zijn mineraal en lossen dus na een tijdje op door de regen, de rode kleur wordt aangebracht door middel van bloemen. Vergankelijke kunst dus, die het land zelf niet hindert. Voor Burberry een doel dat ze ook in hun andere activiteiten zoveel mogelijk willen nastreven.

www.burberry.com, © Courtesy of Burberry