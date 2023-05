Zelfs wijn digitaliseert

Ook in de wijnwereld heeft de digitalisering veel veranderd. Webwinkels, wijn zoekmachines, onlinequoteringen, digitale wijnprofielen en zelfs digitale proefsessies. En binnenkort… de digitale sommelier?

Alles wat de digitalisering in de economie heeft veranderd, heeft ze ook in de wereldwijde wijnsector veranderd. Zo heeft de wijnliefhebber geen bibliotheek van wijnboeken meer nodig: er is oneindig veel informatie op het internet over elk wijnland, elke wijnstreek, elk wijndomein en zelfs elke wijn. Tik op Google de wijn in die je vanavond ontkurkt, en je vindt zonder twijfel alles wat je over die wijn wil weten.

Digitale wijnplatformen

Twee van de meest geraadpleegde (gratis) websites en apps over wijn zijn wine- searcher.com en vivino.com. Wine-searcher.com, met kantoren in Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, werd opgericht in 1999. “Your go-to resource for everything in wine and spirits – wherever you are in the world”, zo kondigde de website zichzelf aan. Je tikt een wijn in, en wine-searcher.com geeft je alle informatie over de herkomst, de druivenrassen, de wijnmaker, het wijndomein, de wijnstijl, proefnotities en ratings, de kwaliteit van de verschillende jaargangen, de prijs, de invoerders en winkels waar je hem kunt vinden, de combinaties met voeding, enzovoort. Jaarlijks worden er 240 miljoen opzoekingen gedaan door ruim 5 miljoen actieve gebruikers per maand.

Wijn proeven met een VR-bril kan nog niet, maar wie weet wat de toekomst brengt?

Vivino.com werd elf jaar later opgericht in Denemarken en is nu gevestigd in San Francisco. De ambitie was wine-searcher.com te overklassen. “Search any wine” staat er eenvoudigweg in hun zoekmachine: tik om het even welke wijn in, je vindt er bij ons alles over. Via de app kan je in een winkel het label van een wijn scannen, en je krijgt meteen de informatie. Er zouden al 60 miljoen regelmatige gebruikers zijn. Op het gebied van de verkoop gaat vivino.com een stuk verder dan wine-searcher.com. Die laatste toont je alleen de dichtstbijzijnde wijnshops en invoerders, terwijl je bij vivino.com meteen kan kopen, waarbij vivino.com optreedt als tussenpersoon tussen koper en verkoper. Dat brengt ons bij de tweede grote verandering die de digitalisering teweegbracht: de e-commerce van wijnen.

E-wijnhandel

De meeste wijninvoerders en wijnwinkels hebben vandaag ook een webshop, waar je je wijnen kan kopen, die vervolgens (gratis of tegen betaling) aan huis geleverd worden. Je hoeft daarvoor niet eens in eigen land te blijven. Jan De Caluwé, een IT-ingenieur en grote wijnfan, koopt nu vrijwel altijd via Belgische, Nederlandse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Duitse webshops: “En nooit heb ik een probleem gehad, altijd komen die wijnen binnen de beloofde termijn toe, stevig verpakt zodat er nooit glasbreuk is, en de wijnen zijn altijd in perfecte staat. Waarom zou ik nog via een andere weg kopen? Dit is zoveel makkelijker.”

Heel wat webshops analyseren ook, op basis van je winkel- en koopgedrag, je “wijnprofiel”, en stelt andere wijnen voor die aan dat profiel beantwoorden. Op die manier verlaagt de drempel om andere wijnen te proberen.

De laatste nieuwigheid is dat je nu wijn met cryptomunten kan kopen. De eerste wijnhandelaar die dat accepteerde, is BTC Wine in Bordeaux. Maar het gaat nog verder: op platformen als winechain.co, blockbar.com en wiv.io kunnen domeinen via crypto en NFT hun wijnen nu rechtstreeks verkopen aan private klanten.

Onlineveilingen

Wil je zelf wijn verkopen? Daarvoor moest je vroeger naar een veilinghuis. Maar nu wordt dat via het internet makkelijker gemaakt. Idealwine.com werd opgericht in 2000 door drie Franse wijnliefhebbers die voor de beurs van Parijs werkten. Zij beslisten een mondiaal online beursplatform voor wijnen op te richten. Vandaag zijn ze wereldleider in onlineveilingen en directe verkopen, met 400.000 transacties per jaar, en een onwaarschijnlijk complete website met de veilingwaarde van ongeveer elke veilingwaardige wijn ter wereld. Heb je een oude wijn liggen? Dan kan je op idealwine.com onmiddellijk de actuele waarde ervan opzoeken en hem indien gewenst meteen veilen of verkopen aan kopers in zestig landen.

Online wijnlessen

Wil je iets meer van wijn kennen? Kijk dan naar YouTube, je vindt er vele wijnlessen online. Heel degelijk, gestructureerd en very British is Jancis Robinson, de Engelse wijnschrijfster en auteur van het standaardwerk The Oxford Companion to Wine. Wine’s Cool Wine School is een initiatief waarbij je in verschillende lessen de basics over wijn uitgelegd krijgt. Er zijn ook heel wat YouTube-kanalen voor wijnliefhebbers waarop je je gratis kan abonneren: Wine Folly, Wine Spectator, James Suckling TV, Wine and Spirit Education Trust, Wine Enthusiast, Wine Pages TV.

Digitaal proeven

Vooralsnog is het uitschenken en proeven van wijn digitaal niet mogelijk. Maar er worden wel digitale proefsessies georganiseerd via apps als Teams en Zoom. Om een nieuwe wijn of jaargang te laten proeven, nodigde een wijnhuis vroeger journalisten van verschillende landen uit om ter plaatse te komen. Nu wordt de wijn naar de journalisten opgestuurd met het verzoek op een bepaalde dag en een bepaald uur via Teams of Zoom de wijn te proeven samen met andere journalisten, en zo ervaringen te kunnen uitwisselen.

Uw digitale sommelier

De Vlaamse sommelier Steve Bette stelt de wijnkaart samen voor restaurants die zich geen voltijdse sommelier kunnen permitteren. Daarnaast heeft hij voor restaurants een app ontwikkeld, James, zeg maar een digitale sommelier. Hun wijnselectie en bijbehorende informatie slaat Bette op in een database. Die kunnen klanten in het restaurant op een iPad raadplegen. Daarop kunnen ze dan zien welk gerecht het best samengaat met welke wijn. Voor elk gerecht doet James een of meer wijnsuggesties. “Als we alles op punt krijgen, denk ik dat James de papieren wijnkaart zal doen verdwijnen”, maakt Bette zich sterk.

Xavier Verellen, vroeger een commercieel directeur in de mediasector, brengt zelfs een persoonlijke sommelier voor elke wijnliefhebber op de markt. QelviQ begon als een digitale koeler die via het wijnlabel de ideale schenktemperatuur van een wijn opzoekt en de wijn daarna ook effectief snel op die temperatuur brengt en houdt.

“Daarmee heb ik een groot probleem in de wijnwereld opgelost”, zegt Verellen. “Bier- en koffieproducenten kunnen hun product op de juiste temperatuur serveren aan de eindconsument via eigen machines en installaties. Maar honderdduizenden wijnhuizen in de wereld kunnen niet garanderen dat hun wijn, die zoveel werk heeft gekost, op de ideale temperatuur wordt geserveerd. QelviQ kan dat wel.”

Daarna werd QelviQ uitgebreid met een app om uw wijnvoorraad te beheren en het perfecte gerecht te kiezen bij elke wijn, en met een sommelierservice die 24 uur op 24 al uw vragen beantwoordt.

En de metaverse voor wijn

Kijk naar secondwinery.com, pas vorig jaar opgericht in Londen door een team van wijnexperts. Via dit platform kan je ‘s werelds beste wijnmakerijen in 3D ontdekken (eventueel met een VR-bril), waardoor je alles leert over hoe wijn gemaakt wordt. “Zo levensecht dat je de wijn kan ruiken”, belooft de website. De wijn proeven kan nog niet, maar wie weet wat de digitale toekomst brengt?