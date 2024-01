Tien Meubels om te Zien

Na vier jaar van afwezigheid werd Keulen deze week nog eens het walhalla van de designwereld tijdens de Internationale Möbelmesse, één van de grootste interieurbeurzen ter wereld. Trends Style zat op sofa’s, voelde aan tapijten en zag het licht: dit waren onze tien favoriete nieuwigheden.

We moeten er geen doekjes om winden: de interieurwereld zit in een kramp. De gouden dagen van massaverkopen tijdens de coronacrisis zijn voorbij, en met de inflatie en de hoge energieprijzen lijkt er op het eerste gezicht weinig reden om vrolijk te zijn. En toch. Toch heerste er op de internationale meubelbeurs van Keulen deze week een positieve vibe. Veel volk, kwalitatieve nieuwigheden en vooral een collectieve ambitie om het interieur opnieuw topprioriteit te maken bij de Europese consument. Om het alvast ùw topprioriteit te maken selecteerde Trends Style de tien beste designs in Keulen.

De KIO koffietafel

© De KIO koffietafel van Rolf Benz, een ontwerp van Sebastian Herkner

Salontafels zijn een tijdlang in de vergeethoek terecht gekomen maar maken nu een comeback. Met dank aan mooie en vooral praktische designs zoals deze KIO van ontwerper Sebastian Herkner. Het blad in zwart structuurglas lijkt wel op een grote serveerschaal terwijl het strakke onderstel in staal een hedendaagse touch geeft aan dit seventies-ogende meubel. Het merk Rolf Benz, dat zich doorgaans vooral in zitmeubilair specialiseert, zette in Keulen haar verjaardagsjaar in. Anno 2024 bestaat het label immers 60 jaar. En we hebben al een flauw vermoeden waarop de hapjes geserveerd zullen worden.

De PAN sofa

De PAN sofa, een ontwerp van Yonoh Studio voor Durlet

Het Belgische Durlet staat vooral bekend om haar oerdegelijke, hoog kwalitatieve sofa’s, maar nu niet meteen om haar gewaagde vormen of opvallende kleurenpaletten. Vandaar de verbazing en het enthousiasme bij het ontdekken van deze PAN sofa. De Duitse creatieve studio Yonoh koos voor een chaise longue in de vorm van een smakelijk broodje (vandaar de naam), Durlet besliste daarop om die in Keulen te presenteren in het blauw. Een kleur die we trouwens in heel wat stands zagen opduiken.

De SURPRISING stoel

De SURPRISING stoel van Fermob, ontworpen door Harald Guggenbichler

Terwijl de meeste meubelmerken de overstap maken van het interieur naar de tuin en het terras, maakt het Franse Fermob net de omgekeerde beweging. Gespecialiseerd in kleurrijk tuinmeubilair presenteert het nu meer en meer meubels voor het overdekte terras of de woonkamer. De SURPRISING stoel ontworpen door Harald Guggenbichler werd bijvoorbeeld voorzien van een rug en zitting in leder. Leder dat trouwens van dezelfde fabrikant komt als dat van Hermès. Ook de kleur van het leder lijkt op datzelfde modemerk geïnspireerd.

De MAZZU matras

De MAZZU matras, een ontwerp van LAYER voor Mazzu

Qua duurzaamheid is de matras al jarenlang het zwarte schaap binnen de designwereld. Gemaakt van chemische schuimbestanddelen en moeilijk te recycleren. LAYER, de designstudio van de Britse design-ondernemer Benjamin Hubert nam voor de start-up Mazzu de uitdaging aan om een schuimvrije en recycleerbare matras te ontwerpen. Het resultaat was te bewonderen in Keulen en bestaat uit individueel verpakte springveren in een zandlopervorm. Of dat ook goed ligt hebben we helaas niet proefondervindelijk kunnen vaststellen.

De ECHO bijzettafeltjes

De ECHO bijzettafels van COR, ontworpen door Lukas Heintschel

De natuur is en blijft een grote inspiratiebron voor alle designers. Het idee van deze ECHO bijzettafeltjes met gelakte glazen oppervlaktes is dan ook dat ze de planten in de omgeving weerspiegelen. Dat ze zelf dan ook nog eens de vorm hebben van een paddenstoel is mooi meegenomen. Het Duitse label COR viert dit jaar trouwens ook een verjaardag, het label mag maar liefst 70 kaarsjes uitblazen.

Het IMBALI tapijt

Links een beeld van het Afrikaanse landschap in Imbali, rechts het IMABLI tapijt van Walter Knoll, ontworpen door Helmut Scheufele

Wat eerst een foto was van een Afrikaans natuurlandschap, dat werd later een schilderij en nu ook een tapijt. Het is de werkwijze voor de Legends of Carpets collectie die voor designlabel Walter Knoll werd gecreëerd door Helmut Scheufele. Afhankelijk van het landschap verandert het patroon en het kleurenpalet van het tapijt. In dit geval zien we een weerspiegeling van de het Imbali park in Zuid-Afrika.

De LOYA fauteuil

De LOYA fauteuil van Leolux, ontworpen door Studio Truly Truly

Kate en Joel Booy, het koppel achter Studio Truly Truly, dat zijn truly truly twee van de sympathiekste mensen uit de internationale designwereld. Sinds enkele jaren kregen ze de creatieve leiding over het Nederlandse label Leolux. In Keulen presenteerden ze hun nieuwe sofa-lijn Loya, die de illusie wekt een opblaasbare sofa te zijn. Al hebben we proefondervindelijk wel kunnen vaststellen dat de Loya qua zitcomfort alle opblaasvarianten zwaar overtreft.

De MONO verlichting

imm 2024, Pure Talents, VANTOT, VVV © Koelnmesse GmbH

Zoals het een designbeurs betaamt zet ook de Internationale Möbelmesse jonge ontwerpers in de spotlights. Dat doet ze met de Pure Talents tentoonstelling, een expo van innovatieve designs die kans maken op een Pure Talents Award. Deze Mono lampen van het Nederlandse designduo Vantot hebben dan geen award gewonnen, hun elegantie wist ons meteen te bekoren. Wie dan wel de award won? Drie designstudenten en hun mobiele sauna. Dezer dagen zou dat ons misschien toch ook kunnen bekoren.

De BANZI bank

De BANZI bank van Pode, een ontwerp van Meike Harde

Misschien had het ermee te maken dat we in Duitsland waren, maar de zogenaamde ‘worsten’-vorm zagen we enorm vaak opduiken bij designers en meubelmerken. Ook bij Pode, waar ontwerpster Meike Harde deze Banzi bank presenteerde. Ze bestaat met vier ‘worsten’, en is dan eerder een voetenbank, maar ook in versies met zes en in dit geval dus acht panelen.

De F506 loungestoel

De F506 loungestoel van Artifort, ontworpen door Geoffrey Harcourt (vintage)

Het Nederlandse Artifort kwam met heuglijk nieuws naar Keulen: één van hun grootste designklassiekers, de F506 loungestoel die in 1986 werd ontworpen door Georffrey Harcourt, wordt opnieuw in productie gebracht. De nieuwe loungestoel zal officieel gepresenteerd worden tijdens het Salone del Mobile in Milaan, de grootste designbeurs ter wereld die in april plaatsvindt. Maar de bezoekers van de beurs in Keulen konden alvast nu hun exemplaar bestellen, vòòr de lancering dus. Wij vulden alvast onze bestelbon in.