De nieuwste gezondheidshype: mijd glucosepieken

Instagram-influencer Jessie Inchauspé stelt theorie voor in haar boek ‘The Glucose Revolution’

Last van vermoeidheid, huidproblemen of een drang om te snacken? Volgens de Franse biochemicus Jessie Inchauspé zijn glucosepieken de oorzaak. Ze schreef er de internationale bestseller The Glucose Revolution over, met eenvoudige hacks om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

Na een zwaar ongeval als tiener voelde de Franse Jessie Inchauspé zich vervreemd van haar eigen lichaam. Om het beter te leren begrijpen, ging ze biochemie studeren, om later bij een bedrijf in de gezondheidstechnologie te werken. Daar werd op dat moment een bloedglucosemeter voor diabetici ontwikkeld. Inchauspé gaf zich op als vrijwilliger en noteerde alles wat ze deed, at en hoe ze zich voelde. Het viel haar op dat dezelfde voedingsmiddelen soms wél een grote suikerpiek veroorzaakten en op andere momenten niet. Nog een vaststelling: ze voelde zich moe na hoge glucosepieken, en energiek, helder en goed in haar vel wanneer haar bloedsuikerspiegel stabiel bleef. Ze toetste haar persoonlijke ervaringen af aan gepubliceerd onderzoek en vertaalde dat in concrete richtlijnen. Die deelde ze op haar Instagram-account Glucose Goddess en bundelde ze in haar boek De Glucose Revolutie. Daarin legt ze eenvoudig uit hoe glucose je lichaam van energie voorziet. Voedingsmiddelen met koolhydraten worden in de maag en de darmen omgezet tot glucose. Via ons bloed levert het onze cellen de nodige energie om te functioneren. Maar wanneer er meer glucose is dan nodig, zet dat verschillende processen in gang: oxidatieve stress (een teveel aan vrije radicalen), glycatie (versuikering) en insulineaanmaak. De combinatie van oxidatieve stress en glycatie leidt tot ontstekingsreacties in het lichaam, meent ze, die geleidelijk aan de weefsels en organen beschadigen. “Bij diabetici kan glycolisering de ogen en de nieren aantasten en hartziekte veroorzaken”, vult professor-dr. Bart Van der Schueren, endocrinoloog en obesitasspecialist aan de KU Leuven aan.

Vermoeidheid, snackdrang, acne? 90 procent zou last hebben van glucosepieken, zonder het te weten

Gelukkig heeft het lichaam een manier om overtollig glucose zo snel mogelijk uit het bloed te halen, haalt Inchauspé aan: insuline. Dat hormoon zet glucose om in glycoceen, en slaat het op in de lever, de spieren en onze vetreserves. Wanneer de glycogeenreserves afnemen, spreekt het lichaam de vetreserves aan voor energie en vallen we af. Dat gebeurt echter alleen bij lage insulinewaarden. “Vooral koolhydraatrijk voedsel geeft een hogere insulinewaarde na het eten.” stelt professor Van Der Schueren. “Dat leidt op termijn mogelijk tot obesitas en ontsteking, met diabetes, longziekte en leverkwalen. Als je continue hoge insulinespiegels hebt, remt dat de vetverbranding. Wanneer je wilt vermageren, moet je er dus voor zorgen dat je glucosepieken verminderen.”

Het belang van een stabiele bloedsuikerspiegel

Maar je hoeft volgens Inchauspé geen diabetespatiënt te zijn om te veel glucose in je systeem te hebben of extreme pieken te ervaren. Meer dan 90 procent van de mensen zou daar regelmatig last van hebben, zonder het te weten. Wie sterke suikerschommelingen heeft, ervaart mogelijk snackdrang, vermoeidheid, een wazig hoofd, stemmingswisselingen, acné, duizeligheid, slecht slapen, misselijkheid, hartkloppingen, angstklachten enzovoort. Op de lange termijn kunnen ze volgens haar leiden tot chronische aandoeningen als diabetes type 2, artritis, huidaandoeningen, alzheimer, dementie, depressie, darmproblemen, hart- en vaatziekten, non-alcoholische leververvetting enzovoort. Je bloedsuikerspiegel stabiel houden is dus belangrijk voor iedereen, besluit Inchauspé.

Jessie Inchauspé, Glucose Revolutie, Fontaine uitgevers, 23,99 euro. www.glucosegoddess.co