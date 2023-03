Brain Food: hoe houdt Marijke Verhavert (TomorrowLab) de geest scherp?

Clinton zou Obama destijds de raad hebben gegeven elke dag een paar uur niets te doen, om zo beter te kunnen nadenken. Wij vragen bedrijfsleiders en opiniemakers naar hùn manier om de geest scherp te houden. Deze maand: Marijke Verhavert, de nieuwe directeur van TomorrowLab.

De toestand van mijn brein zou ik beschrijven als nieuwsgierig, open om nieuwe informatie te mogen ontvangen.

Het beste non-fictie boek dat ik de afgelopen jaren las is ‘Why innovation fails’ van Joachim De Vos uiteraard. Die ‘uiteraard’ omdat hij de oprichter is van TomorrowLab. Het boek is genomineerd voor de titel ‘Marketing boek van het jaar’ door het BAM, de Belgian Association of Marketing. Joachim is in zijn boek heel open over zijn lessen na meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van toekomstbestendige strategievorming en innovatie in onze Belgische context.

De beste goede raad die ik ooit kreeg is ‘Laat los waar je geen impact op hebt.’

De beste podcast die ik beluisterde is een moeilijke keuze. Enerzijds ‘The Feedback Loop by Singularity’, over de impact van technologie op het menselijke denken en gedrag. Maar zeker ook de ‘Elektra’ podcast van Wouter Monden, waarin comedians en cabaretiers authentiek vertellen over hun mislukkingen. De relativerende kijk van comedians op het groeipotentieel vanuit mislukkingen vind ik erg verfrissend.

Mijn zestienjarige zelf zou ik graag vertellen dat je heel bewust in het leven moet staan en beter moet nadenken over wat je wil bereiken. Ken en volg je passie.Innovatie en een wereld helpen creëren waarin mensen en duurzame ontwikkelingsdoelen kansen krijgen is mijn passie maar ik had hier misschien sneller mee aan de slag gekund als ik me daar sneller van bewust was geweest.

Ik probeer de geest scherp te houden door me te verdiepen in complexe problemen en uit te zoeken hoe ze op te lossen, en daarover met anderen te sparren. En anderzijds ervoor te zorgen dagelijks stiltemomenten in te lassen. Ik vind stilte heerlijk.

Ik leer het meeste bij van gesprekken met inspirerende persoonlijkheden, zoals het gehele Tomorrowlab team, maar evengoed met mijn kinderen (20, 19 en 16 jaar). Ze helpen me met hun controversiële kijk om mezelf regelmatig heruit te vinden.

Mijn grootste talent is gelukkig zijn.

Wat ik graag veel eerder had geweten is hoe groepsdynamieken in elkaar zitten, en hoe dit jou als individu kan beïnvloeden, zodat je ook je eigen kracht hierin beter begrijpt. Ook de leer over complexiteitsdenken en samenwerkingsintelligentie van professor Jan De Visch vind ik erg interessant. Hij doet onderzoek naar hoe mensen samenwerken. In groep creëer je gezamenlijke intelligentie maar je moet ook weten wie er met welke competenties rond de tafel zit zodat mensen niet naast elkaar gaan praten. Mijn work-life balans is niet echt in balans. Me aanpassen aan het ritme van mijn kinderen lukt niet altijd even goed. We hebben een hele hechte band en gunnen me ook mijn passie voor mijn werk. Maar af en toe geven ze wel eens het signaal dat het mama-tijd is.