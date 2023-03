Arne Quinze ontwerpt Art Car voor Alpine

Alpine zal vanaf 2026 enkel nog volledig elektrische auto’s bouwen. Om dat in de verf te zetten, vroeg de Franse autobouwer aan de Belgische conceptuele artiest Arne Quinze om een art car te creëren. Het werd geen beschilderde Alpine A110 maar een sculptuur die de toekomst van de autosector evoceert en vooral de dialoog rond de overleving van de mensheid op gang moet brengen.

Hoe is de samenwerking met Alpine ontstaan?

AQ: “Als je grote sculpturen in de wereld neerpoot, zoals afgelopen november nog tijdens het Riyadh-lichtfestival in Saoedi-Arabië, dan kom je veel mensen tegen. Van het ene gesprek komt vaak het andere. In dit geval was het Hervé Mikaeloff, kunstconsultant en curator voor onder meer Bernard Arnault, die me vroeg een art car voor Alpine te creëren. Mikaeloff kent mijn werk en insteek goed en vond het interessant om de uitdaging aan te gaan. De grote vraag was evenwel of Alpine ons idee zou volgen. Initieel wilde de Franse autobouwer een wagen laten beschilderen zoals dat uiteindelijk al zo vaak is gedaan. Maar dat zag ik niet zitten. Daarnaast staat de auto-industrie lijnrecht tegenover mijn visie van wat de toekomst op vlak van autorijden moet bieden en dat was ook een tweede issue. Ik ben namelijk een groot voorstander om de auto uit de stad weg te halen. Verrassend genoeg was Alpine heel snel overtuigd van ons idee. Het conflict tussen twee partijen resulteerde in een andere manier van denken. Bijzonder boeiend.”

Over conflict gesproken, je houdt zelf van sportwagens, circuitrijden, oldtimers, … hoe verenig je dat met jouw visie?

AQ: “De appel die je koopt, de schoenen die je aantrekt, … waar komen die vandaan ? Met alles wat we doen, laten we een voetafdruk achter, de ene al groter dan de andere. Daar kunnen we niet omheen en moeten we niet hypocriet over doen. Maar dat wil niet zeggen dat we minder hard moeten leven of holbewoners moeten worden. Het gaat erom wat je teruggeeft. Met het gloednieuwe Retopia, ons partnership met de Belgische organisatie Go Forest (een CO2logic & South Pole partner – South Pole is de grootste klimaatorganisatie ter wereld), planten we 64.000 bomen per dag en herbeplanten we actueel het Atlantisch regenwoud. Als je weet dat daar momenteel maar 15 procent van overblijft dan is dat een gigantische stap vooruit. Maar ook kleine dingen helpen. Mocht iedereen één tegel uit zijn oprit halen of enkele bakstenen van de gevel van zijn huis laten begroeien dan zou de impact op de insectenpopulatie, de vogels, … enorm positief zijn. We missen natuur in onze mineraal gebouwde steden die evolueren naar echte bakovens. We moeten ook leren leven in harmonie. Het kan geen kwaad om met de auto te rijden maar welke auto en op welke manier; dat is belangrijk. Ik rij met elektriciteit opgewekt door mijn zonnepanelen en aldus zo veel mogelijk in harmonie met de natuur. De toekomst voor de wagen zie ik elektrisch. Zo kunnen we het leven in de stad veel aangenamer maken. Ook het publiek transport heeft nog een heel grote weg af te leggen en het is onze manier van de wereld te consumeren en onze toekomst die we dringend moeten herbekijken. In dat opzicht wilde ik een auto maken zonder wielen, zonder motor, … Ik droom van auto’s zonder wielen waarmee we op een andere manier de horizon kunnen tegemoet rijden. Alle technologische oplossingen kunnen we halen uit de natuur. We moeten terug leren kijken naar de natuur waar de toekomst van de mensheid ligt. Het beeld vanuit het ‘karkas’ (de gestripte kooi nvdr) van de Alpine A110 is iets organisch geworden. De auto is voor een stuk verdwenen.”

© Alpine

Lichtheid en snelheid zijn belangrijke elementen voor Alpine. Hoe heb je die gegevens in Metamorphosis verwerkt?

AQ: “Lichtheid door middel van geperformeerde structuren in een mengeling van staal en aluminium. Snelheid door middel van lichtprojecties. Zou het niet geweldig zijn mochten we ons aan de snelheid van het licht kunnen verplaatsen om op een andere manier andere werelden te ontdekken? De auto is voor mij synoniem met reizen maar ook licht is voor mij een vervoermiddel, een manier om te reizen. Vele mensen zijn gepassioneerd door snelheid maar niets gaat sneller dan het licht. Een menselijk lichaam aan die snelheid laten reizen, is misschien niet mogelijk maar het doet wel dromen en het is juist die utopie die ons prikkelt om nieuwe technologieën aan te boren om een andere manier van transport te zoeken.

De auto is nog heel jong (slechts een goeie eeuw oud) en de technologie van vandaag is niet veel veranderd versus honderd jaar geleden. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van de technologie van het rijden. Het allerbelangrijkste voor mij was om door het beeld en mijn samenwerking met een autoconstructeur – het is de eerste keer dat ik een kunstwerk voor een automerk gemaakt – het gesprek open te trekken naar de toekomst.”

Wat was het moeilijkste aan dit concept?

AQ: “Ik maak eigenlijk altijd mijn eigen beelden en het was voor mij een grote uitdaging om rond een andere vorm te werken. Ik heb me daarvoor laten inspireren door ‘Annihilation’, de psychologische science fiction film van Alex Garland rond een buitenaardse energievorm die op onze aarde zijn weg zoekt. Geen aliens, maar iets onzichtbaars, en dat vond ik er net zo boeiend aan. De energie die ons dna en de atomen van de planten verstoorde en dna’s met elkaar deed versmelten. Sommige mensen werden planten. De verstoring van ons dna in positieve zin: het organisme dat het overneemt, die ‘rewilding’ – een boom die door een tempel groeit, een klimplant over een verlaten bank of een struik door een oude auto) dat was voor mij de eerste stap naar het werk rond de Alpine A110 toe. Het decomposeren van de auto op zich en daar het natuurlijke organisme terug laten doorvloeien. Het is heel abstract geworden. Maar het is de verbeelding van de dialoog die voor mij veel belangrijker is dan het beeld op zich. Een aanzet naar dialoog met als kernboodschap dat we onze manier van denken helemaal moeten omgooien. We moeten dringend buiten de lijntjes durven kleuren als we willen overleven. In harmonie leren samenleven met de natuur.”

© Alpine

Metamorphosis werd zopas onthuld op Art Paris en zal binnenkort te bewonderen zijn in Saatchi Gallery in Londen en nadien verder de wereld rondreizen. Hopelijk binnenkort ook in België te zien.

www.arnequinze.com

www.alpinecars.com