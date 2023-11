Fifty shades of Grey: Binnenkijken in een zachtaardig interieur

LUXURY STYLE

binnenkijken bij interieurdesigner Louisa Grey

Met een naam als Louisa Grey kan je je huis natuurlijk moeilijk roze verven. Maar er zit veel meer achter die subtiele kleurkeuze. “Dit is een huis dat stress reduceert, zowel persoonlijke stress als die op het klimaat.”

Tekst / Anna Bisazza en An Bogaerts

Foto’s / Michael Sinclair/Living Inside

Styling / Louisa Grey

In 2018, ruim voor de pandemie de wereld op zijn kop zette en er behoefte ontstond aan een nieuwe formule om werk en privéleven in balans te brengen, ontwikkelde Louisa Grey, de oprichter en directeur van de Londense ­interieurontwerpstudio House of Grey het concept van een huis als ‘persoonlijk toevluchtsoord’. Het was hen opgevallen hoe vaak mensen fantaseerden over op vakantie gaan, hoe ze voortdurend wanhopig even weg probeerden te geraken uit hun dagelijkse leven. Kortom: ze zagen de duidelijke symptomen van een burn-outcultuur.

Louisa Grey was op dat moment op zoek naar een nieuw huis en vond de perfecte locatie in het noorden van Londen, in een buurt die zij en haar jonge gezin al goed kenden. De woning was een Victoriaans herenhuis met vier verdiepingen, dat ooit nog had toebehoord aan een kleermaker. Na een halve eeuw dezelfde familie te hebben gehuisvest en meer dan twee jaar te koop te hebben gestaan na het overlijden van de eigenaar, had het pand dringend liefde en aandacht nodig.

‘Ik voel me zo gezegend dat ik een leven heb gecreëerd waar ik niet uit wil ontsnappen’

Louisa wist dat ze er vooral voor wilde zorgen dat het gevoel van schoonheid, precisie, design en creativiteit van de vorige eigenaar zou voortleven in de ruimtes. Samen met haar team begon ze met het plannen van de restauratie van de historische details, terwijl ze de vernieuwde visie van het bedrijf – het creëren van een ‘koesterend nest’ – in praktijk bracht. De belangrijkste uitdaging was de renovatie van een verouderd pand met het gebruik van duurzame materialen en bouwtechnieken. “In onze werkwijze bij House of Grey zit de symbiotische relatie tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van de planeet ingebakken”, legt Louisa uit.

Materiaalkeuzes

Het begon allemaal met een zorgvuldig onderzoek naar de beschikbare materialen en hoe die het beste gebruikt kunnen worden, zonder te veel afval. Dat kan alleen door nauw samen te werken met de leveranciers. De materiaalkeuze moest de voordelen voor het individu en voor de planeet weerspiegelen. Klei, bijvoorbeeld, is een circulair en heilzaam materiaal. Zo reguleert het de luchtvochtigheid door de verspreiding tegen te gaan van zwarte schimmel en andere factoren die bijdragen aan het sick building syndroom. Het is bovendien een niet-giftige, natuurlijke grondstof, die rechtstreeks uit de aarde wordt geoogst. Louisa en haar team besloten dan ook dat de muren van de keuken en de benedenverdieping moesten worden bekleed met klei. Britse klei uiteraard, geleverd door het lokale bedrijf Clayworks.

“Holistisch leven betekent niet alleen kijken naar hoe voorwerpen en materialen eruitzien en aanvoelen, maar ook naar hoe ze presteren om een huis of een werkplek draaiende te houden. Dat is allesbehalve eenvoudig. Soms zijn de cruciale aspecten van een goed functionerende ruimte niet eens zichtbaar”, zegt Louisa.

Het dak is bedekt met natuurlijke leisteen. Dat was de meest praktische en duurzame optie in termen van milieu-impact. Terwijl het alternatief, asfalt-shingles, verantwoordelijk is voor bijna 5 procent van het totale stortafval, is ­leisteen 100 procent natuurlijk, circulair in zijn eigenschappen en mooi. ­Elke tegel is uniek en heeft zijn eigen tint en patroon. Het is ook praktisch, omdat het waterdicht en vuurbestendig is. Als het op de juiste manier wordt geïnstalleerd, kan het een lange levensduur hebben met minimaal onderhoud. En dat wil toch ­iedereen?

‘Wij willen een wereld creëren waarin esthetiek, ethiek en ervaring hand in hand gaan’

Warme schapen

Een andere verborgen functie is wolisolatie. Die is in het hele huis gebruikt, van het dak tot de muren en onder de vloeren, om ­zowel een thermische als akoestische vulling te bieden. Louisa Grey koos voor Thermafleece, de enige Britse leverancier van schapenwolisolatie in het Verenigd Koninkrijk, om ­lokaal geproduceerde isolatie te hebben met een combinatie van gerecyclede vezels en ­schapenwol.

De prachtige houten vloerdelen zijn een combinatie van delen die bewaard zijn gebleven van het oorspronkelijke huis, en gerecycleerde delen van een huis in de buurt. Ze zijn behandeld met een VOC-vrije Woca-kalk, die het hout ­gezond houdt en er fris laat uitzien. Voor de keuken is dan weer hout gebruikt van bomen die gekapt zijn voor een project een paar kilometer verderop. De kasten zijn gemaakt van berkenmultiplex, waarbij voor de fronten UK Ash is gebruikt, voor een natuurlijkere afwerking en een kleinere ecologische voetafdruk.

‘Stress bannen kan onbereikbaar lijken, het beperken is wel haalbaar’

“We wilden de gezondste en meest duurzame keuken verwezenlijken die we ons konden voorstellen. Dat kon alleen door andere ­bedrijven te zoeken, die die visie delen”, zegt Louisa, die Fisher & Paykel-apparatuur en FincH-keukens noemt als twee van de ­bedrijven die ethische waarden delen zonder afbreuk te doen aan de esthetiek. “Dankzij een doordachte planning, aandacht voor detail en een gelijkgestemde aanpak konden we onze gezamenlijke visie verwezenlijken.”

Onthaasten

Misschien straalt geen enkele kamer zoveel sereniteit uit als de ouderlijke slaapkamer, waar rustgevende tinten het natuurlijke daglicht weerspiegelen. Louisa’s bedtijd-routine begint met avondrituelen en binaurale beats (tonen die afzonderlijk naar het rechter- dan wel het linkeroor gaan, nvdr) via verborgen luidsprekers, terwijl haar ochtenden zachtjes beginnen met een circadiane lichtwekker, die werkt met haar eigen natuurlijke ritmes en haar verwelkomt om aan de dag te beginnen met vogelgezang. “Als ik aan het begin van de dag in bad zit en naar de bomen kijk, voel ik me zo gezegend dat ik een leven heb gecreëerd waar ik niet uit wil ontsnappen.”

Stel je voor dat dat gevoel zich ook vertaalt naar de werkomgeving. “Onze ideologie is gericht op het creëren van je eigen persoonlijke wereld, waar esthetiek, ethiek en ervaring hand in hand gaan. Stress uit het dagelijks leven bannen, kan onbereikbaar lijken. Stress beperken, is echter wel haalbaar. Dat begint met de omgeving waarin we werken. Als thuis een toevluchtsoord is, is er geen reden waarom de werkplek niet hetzelfde niveau zou kunnen bereiken.”



www.houseofgrey.co.uk